Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 3 tys., 4 tys., 5 tys., 6 tys., 7 tys., 8 tys. zł emerytury? Oto kwoty

Emerytura to wynik skomplikowanych wyliczeń, które uwzględniają wiele czynników, takich jak: wysokość zarobków przez całe życie, wiek przejścia na emeryturę, oczekiwana długość życia, początkowy kapitał zgromadzony na emeryturę oraz okres opłacania składek. Kalkulatory ZUS oferują jedynie wstępne oszacowanie przyszłej emerytury, które może się zmienić ze względu na różne czynniki, takie jak zmiany w przepisach emerytalnych, wahania wysokości składek czy też zmiany w oczekiwanej długości życia.

Komu przysługuje minimalna emerytura?

Uprawnienie do minimalnej emerytury w Polsce nabywa się po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) przy jednoczesnym spełnieniu warunku dotyczącego minimalnego okresu składkowego (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Obecnie wysokość minimalnej emerytury, od 1 marca 2025 roku, wynosi 1878,91 zł brutto.

Jak sprawdzić wysokość prognozowanej emerytury?

W celu uzyskania wstępnej informacji o potencjalnej wysokości przyszłej emerytury zaleca się skorzystanie z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej ZUS. Wprowadzenie niezbędnych danych umożliwi przeprowadzenie symulacji i uzyskanie orientacyjnego wyniku. Należy jednak pamiętać, że ostateczna wysokość świadczenia zostanie ustalona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie obowiązujących przepisów i może różnić się od wyniku uzyskanego za pomocą kalkulatora.

Tyle trzeba zarabiać, aby dostać 3, 4, 5, 6, 7, 8 tys. zł emerytury

Zgodnie z analizami przeprowadzonymi w poprzednim roku przez Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich, aby móc liczyć na emeryturę w wysokości 5000 złotych miesięcznie, młodzi Polacy muszą obecnie utrzymywać zarobki w przedziale od 6200 do 9800 złotych brutto. Ekspert przedstawił również szacunkowe widełki zarobków niezbędnych do uzyskania innych kwot świadczenia emerytalnego:

Aby osiągnąć emeryturę w wysokości 3000 zł, trzeba zarabiać miesięcznie od 3722 zł do 5873 zł.

Dla emerytury 4000 zł, niezbędne są zarobki w przedziale od 4962 zł do 7831 zł.

Chcąc otrzymywać emeryturę 6000 zł, należy zarabiać od 7443 zł do 11747 zł miesięcznie.

Dla emerytury 7000 zł, wymagane są zarobki od 8684 zł do 13704 zł.

Aby osiągnąć emeryturę 8000 zł, należy zarabiać od 9924 zł do 15662 zł.

Prezentowane wartości wynagrodzeń i emerytur są kwotami brutto i dotyczą osób przechodzących na emeryturę w wieku standardowym. Zakładając wzrost wynagrodzeń o 1,5 proc. oraz kapitału emerytalnego o 3 proc. rocznie, analiza wskazuje, że kobiety osiągające wiek emerytalny 60 lat muszą mieć średnio o 2-3 tysiące złotych wyższe miesięczne dochody niż mężczyźni, aby otrzymać podobną emeryturę.

Należy podkreślić, że przedstawione dane mają charakter prognostyczny i podlegają ryzyku zmian. W przyszłości system emerytalny może ulec istotnym reformom, a wartość pieniądza może ulec dewaluacji wskutek inflacji.