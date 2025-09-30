7 stycznia 2025 roku, były prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania emerytur olimpijskich. Dzięki nowelizacji, która zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 2025 roku, dodatkowa grupa sportowców zyskała prawo do tego świadczenia.

Emerytura olimpijska. Co zmienia nowelizacja?

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany rozszerzając katalog osób uprawnionych do pobierania tzw. emerytury olimpijskiej. Nowe przepisy obejmują polskich medalistów Igrzysk Dobrej Woli, które odbywały się w latach 1986–2001. W uzasadnieniu wskazano, że Igrzyska Dobrej Woli, inicjatywa amerykańskiego magnata medialnego Teda Turnera, miały na celu promowanie współpracy i przyjaźni między narodami w odpowiedzi na napięcia polityczne i bojkoty olimpijskie lat 80.

Dotychczas emeryturę olimpijską pobierało 602 sportowców, jednak od kwietnia świadczenie trafia do kolejnych 26 osób, reprezentujących dyscypliny takie jak lekkoatletyka, judo, kajakarstwo, czy żeglarstwo.

Emerytura olimpijska. Kto będzie uprawniony?

Od kwietnia 2025 roku emeryturę olimpijską otrzymują osoby spełniające określone warunki:

Muszą mieć na swoim koncie m.in. medal w zawodach olimpijskich, Igrzyskach Dobrej Woli.

w zawodach olimpijskich, Igrzyskach Dobrej Woli. Wiek minimalny wynosi 40 lat .

. Muszą mieć obywatelstwo polskie

brak karalności za umyślne przestępstwa, w tym dopingowe.

Jaka jest wysokość emerytury olimpijskiej?

Emerytura ta jest wolna od podatku i składek, a jej miesięczna wysokość wynosi 4203,04 zł. Świadczenie to jest wypłacane dożywotnio i nie koliduje z innymi źródłami dochodów.