Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne, ale ten zapomniany dokument może okazać się kluczem do wyższej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podkreśla, że wysokość przysługującego świadczenia jest ściśle związana z potwierdzonym stażem pracy. Jeśli brakuje nam oficjalnych dokumentów potwierdzających ten staż, stary dowód osobisty może posłużyć jako dokument zastępczy.

Jak stary dowód osobisty wpływa na wysokość emerytury?

Posiadanie starego dowodu osobistego nie gwarantuje automatycznie wyższej emerytury. Dokument ten może jedynie służyć jako dowód potwierdzający przepracowane lata, co ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia.

Jak informuje portal "Domek i Ogródek", powołując się na ZUS, w przypadku braku pełnej dokumentacji dotyczącej pracy, istnieją również inne dowody pośrednie. Oprócz wpisów w starych dowodach osobistych, mogą to być również:

Książeczki zdrowia

Dokumenty z pracy potwierdzające awanse wraz z wysokością wynagrodzenia

Inne sposoby potwierdzenia stażu pracy

Warto pamiętać, że zeznania świadków mogą również służyć jako dowód na okres odbywanej pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że same zeznania świadków nie są wystarczające do potwierdzenia wszystkich przepracowanych lat. Chociaż mogą pomóc ZUS-owi w określeniu czasu pracy, nie dostarczają one informacji na temat zarobków. Mimo to, sąd może przyjąć zeznania świadków dotyczące wysokości wynagrodzenia.

Zatem, zanim pozbędziesz się starych dokumentów, sprawdź, czy w Twojej szufladzie nie kryje się cenny przedmiot, który może mieć wpływ na Twoją przyszłość emerytalną.