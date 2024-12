Osoby, które ukończyły lub ukończą 100 lat w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku, mogą liczyć na dodatek do emerytury w wysokości 6246,13 złotych. Warunkiem otrzymania tak wysokiego dodatku jest urodzenie w 1924 roku (po 28 lutego) lub w 1925 roku (do 28 lutego).

Jak podkreśla ZUS, wysokość emerytury honorowej nie jest stała, lecz ulega corocznym zmianom związanym z waloryzacją świadczeń emerytalnych. W ubiegłym roku świadczenie to wynosiło 5540,25 zł. Nowe przepisy prawne dotyczące emerytury honorowej mają na celu przede wszystkim usamodzielnienie regulacji prawnych tego świadczenia. Przez ponad pół wieku, od 1972 roku, prawo do emerytury honorowej dla osób, które ukończyły 100 lat, było przyznawane na indywidualny wniosek, rozpatrywany przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja w tej sprawie zapadała na podstawie dawnej uchwały Rady Ministrów i świadczenie to miało charakter wyjątkowy.

Dla kogo emerytura honorowa?

Osoby, które ukończyły 100 lat, mają prawo do specjalnego dodatku do emerytury. ZUS wypłaca to świadczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie wieku 100 lat. Wyjątkiem są osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń z ZUS – one muszą złożyć wniosek o emeryturę honorową.

Emerytura honorowa w 2025 roku. Ile wyniesie?

Świadczenie honorowe podlega takiej samej corocznej waloryzacji jak standardowe emerytury. Oznacza to, że jego wysokość jest dostosowywana do zmian w kosztach życia. W marcu każdego roku obliczany jest wskaźnik waloryzacji, który określa, o ile procent wzrosną świadczenia emerytalne. W 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 12,12 proc., co przełożyło się na podwyżkę emerytury honorowej o 705,88 zł. Dla 2025 roku prognozowany jest niższy wskaźnik – 5,58 proc., co oznacza, że emerytura honorowa zwiększy się o około 348,53 zł. Jeśli te prognozy się potwierdzą, od marca 2025 roku wysokość świadczenia honorowego wyniesie 6594,66 zł.

Tyle osób otrzymuje świadczenie honorowe

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że emeryturę honorową otrzymuje około 3000 osób w Polsce. Przeważającą większość beneficjentów stanowią kobiety. Taki stan rzeczy jest bezpośrednim skutkiem większej średniej długości życia Polek w porównaniu do mężczyzn.

