Możesz otrzymać emeryturę po zmarłym z rodziny. Jest jednak jeden warunek

W przypadku śmierci emeryta, jego bliscy mogą ubiegać się o wypłatę ostatniego świadczenia emerytalnego, ale wyłącznie za miesiąc, w którym zmarł. Po śmierci osoby pobierającej emeryturę wypłaty świadczenia są wstrzymywane. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia wypłatę ostatniej, niepobranej jeszcze emerytury osobom bliskim zmarłego, takim jak współmałżonek lub dzieci. Tę jednorazową wypłatę nazywa się "niezrealizowanym świadczeniem".

Reklama

Emerytura po zmarłym

Świadczenie emerytalne wypłacone po śmierci beneficjenta podlega zazwyczaj zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wypłata dotyczy miesiąca, w którym nastąpił zgon. Zgodnie z interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie świadczenie stanowi tzw. "niezrealizowane świadczenie", czyli należne świadczenie, z którego zmarły nie zdążył skorzystać.

W przypadku śmierci osoby uprawnionej do świadczenia emerytalnego lub rentowego w danym miesiącu, a nieotrzymaniu przez nią wypłaty za ten okres z powodu zgłoszenia zgonu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, istnieje możliwość ubiegania się o tzw. "niezrealizowane świadczenie". Jak podaje oficjalna strona internetowa ZUS, świadczenie to może zostać wypłacone na wniosek rodziny zmarłego.

Reklama

Dla kogo emerytura po zmarłym?

Najbliższa rodzina zmarłego emeryta posiada pierwszeństwo w otrzymaniu "niezrealizowanego świadczenia". Warunkiem uzyskania tego prawa jest często współzamieszkiwanie ze zmarłym, jednak nie jest to wymogiem bezwzględnym. Uprawnionych można podzielić na trzy grupy:

Współmałżonek i dzieci prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym.

Współmałżonek i dzieci nieprowadzące wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym.

Pozostała rodzina, która przysługiwałaby renta rodzinna lub która utrzymywała zmarłego.

Wniosek o wypłatę emerytury po zmarłym

Aby uzyskać należne świadczenia po zmarłym członku rodziny, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych specjalny wniosek o wypłatę "niezrealizowanych świadczeń". Wniosek ten, oznaczony jako ENS, można pobrać zarówno w każdej placówce ZUS, jak i ze strony internetowej instytucji. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację, taką jak odpis aktu zgonu oraz odpowiednio odpis aktu urodzenia (w przypadku dziecka) lub aktu małżeństwa (w przypadku współmałżonka). Dodatkowo wymagane są dokumenty potwierdzające faktyczny związek gospodarczy z osobą zmarłą. Należy pamiętać, że termin na złożenie wniosku wynosi 12 miesięcy od daty zgonu. Po upływie tego okresu prawo do świadczeń wygasa.