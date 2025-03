Zgodnie z polskim prawem, umowa zlecenie ma wpływ na emeryturę, ale w nieco inny sposób niż umowa o pracę. Jak to konkretnie działa?

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Umowa zlecenie, mimo odprowadzania składek emerytalnych, nie jest wliczana do stażu pracy, który decyduje o dacie przejścia na emeryturę. Do stażu pracy zalicza się wyłącznie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wynika to z faktu, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a nie stosunkiem pracy regulowanym przez Kodeks pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mają mniej praw i nie korzystają z takiej samej ochrony pracowniczej, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Kiedy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy? Czy umowa zlecenie liczy się do lat pracy?

Umowa cywilnoprawna, taka jak umowa zlecenie, może być traktowana jak umowa o pracę, jeśli spełnia pewne warunki. Dzieje się tak, gdy osoba wykonująca zlecenie pracuje w określonym miejscu i czasie, otrzymując za to ustalone wynagrodzenie. W takim przypadku okres pracy na podstawie umowy zlecenia wlicza się do stażu pracy, co ma wpływ na uprawnienia emerytalne.

Zgodnie z polskim prawem, konkretnie Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby uzyskać prawo do emerytury, konieczne jest również osiągnięcie minimalnego stażu pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Reklama

Umowa zlecenie a wpływ na wysokość emerytury

Od umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, co oznacza, że okres pracy na takiej umowie wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Im wyższe zarobki i dłuższy okres opłacania składek, tym wyższa emerytura. Okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, z tytułu umowy zlecenia, są uwzględniane jako tzw. okresy składkowe. Mają one wpływ na obliczenie wysokości emerytury.

Umowa zlecenie a emerytura minimalna

Emeryt może dorabiać do emerytury bez obawy o zmniejszenie świadczenia, jeśli jego dodatkowy dochód nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

Umowa zlecenie a staż pracy

Umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury w minimalnej wysokości. Do stażu pracy zalicza się przede wszystkim okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Istnieją jednak sytuacje, gdy umowa zlecenie może być traktowana jak umowa o pracę, a tym samym wliczać się do stażu pracy. Dzieje się tak, gdy umowa zlecenie spełnia znamiona stosunku pracy, czyli praca jest wykonywana w wyznaczonym miejscu i czasie, pod nadzorem pracodawcy i za ustalone wynagrodzenie.

Jak udokumentować umowę zlecenie do emerytury?

Dokumentowanie umów zleceń do celów emerytalnych jest kluczowe dla zabezpieczenia przyszłych świadczeń. Umowy cywilnoprawne, takie jak umowy zlecenia, różnią się od umów o pracę, co może powodować niejasności w kwestii naliczania okresów składkowych. Aby upewnić się, że okresy pracy na podstawie umów zleceń zostaną uwzględnione przy obliczaniu emerytury, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Oto kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę: