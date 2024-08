Wypłacane we wrześniu emerytury i renty zostaną uzupełnione o dodatkowe świadczenie zwane "czternastką". Otrzymają je osoby, które na dzień 31 sierpnia spełniały warunki do pobierania tych świadczeń.

Kto dostanie "czternastkę"?

Maksymalna wysokość czternastej emerytury w 2024 roku wynosi 1780,96 zł. Świadczenie to przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń podstawowych kwota czternastej emerytury ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Górna granica uprawniająca do dodatku wynosi 4600 zł brutto.

Należy podkreślić, że pomimo corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych, próg dochodowy uprawniający do pełnej kwoty czternastej emerytury pozostaje niezmienny na poziomie 2900 złotych. W konsekwencji, z roku na rok coraz większa grupa seniorów nie będzie mogła skorzystać z tego świadczenia w pełnej wysokości.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z comiesięcznym świadczeniem, począwszy od września. Ze względu na to, że pierwsza wypłata przypada na weekend, część emerytów może otrzymać dodatkowe świadczenie już pod koniec sierpnia.

Ponad milion 14. emerytur mniej

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez serwis "Fakt", w 2023 roku świadczenie w postaci czternastej emerytury otrzymało 8,9 miliona osób, z czego 5,4 miliona w pełnej wysokości. Prognozy na rok bieżący wskazują na zmniejszenie liczby beneficjentów do około 7,8 miliona, przy czym pełną kwotę dodatku otrzyma około 4,8 miliona osób.

Kto nie otrzyma "czternastki"?

Niestety, nie wszyscy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania czternastej emerytury. Aby skorzystać z tego świadczenia, konieczne jest posiadanie na dzień 31 sierpnia prawomocnego tytułu do emerytury lub renty.Oznacza to, że osoby, które np. wciąż pozostają w zatrudnieniu, mimo złożenia wniosku emerytalnego, nie będą mogły liczyć na ten dodatek. Osoby, które mają zawieszoną wypłatę wcześniejszej emerytury, pobierają zasiłek stały lub dodatek pielęgnacyjny, a także emerytowani sędziowie i prokuratorzy także nie są uprawnieni do otrzymania czternastej emerytury.

14. emerytura - terminy wypłat

Czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z emeryturą za wrzesień. Terminy wypłat czternastki przypadają na: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień września. Pierwsza transza zostanie przelana jednak jeszcze w sierpniu, dokładnie 30 sierpnia.