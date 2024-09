Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto, polski system emerytalny wymaga od osób ubiegających się o świadczenie nie tylko osiągnięcia odpowiedniego wieku, ale również posiadania określonego stażu pracy.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Aby otrzymać minimalną emeryturę, kobiety muszą przepracować 20 lat, a mężczyźni 25. Co, jednak jeśli kobieta w wieku 60 lat chce przejść na emeryturę, mając zaledwie 10 lat stażu pracy? Taki wymóg jest dla niej praktycznie nieosiągalny.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Na to, ile pieniędzy dostaniemy na emeryturze, wpływa wiele czynników, w tym nasze zarobki przez całe życie, pieniądze, które zgromadziliśmy na indywidualnym koncie, oraz średnia długość życia ludzi w naszym wieku. Wysokość emerytury w Polsce jest więc wypadkową wielu zmiennych. Najważniejsze z nich to:

Długość okresu składkowego: Im dłuższy był okres aktywności zawodowej i regularnego opłacania składek emerytalnych, tym wyższe świadczenie można oczekiwać.

Im dłuższy był okres aktywności zawodowej i regularnego opłacania składek emerytalnych, tym wyższe świadczenie można oczekiwać. Poziom wynagrodzeń: Wysokość zarobków bezpośrednio wpływa na wysokość odprowadzanych składek, a co za tym idzie – na przyszłą emeryturę. Im wyższe były zarobki, tym wyższa może być emerytura.

Wysokość zarobków bezpośrednio wpływa na wysokość odprowadzanych składek, a co za tym idzie – na przyszłą emeryturę. Im wyższe były zarobki, tym wyższa może być emerytura. Wiek emerytalny: Wiek, w którym można przejść na emeryturę, ulega stopniowym zmianom i zależy od roku urodzenia.

Wiek, w którym można przejść na emeryturę, ulega stopniowym zmianom i zależy od roku urodzenia. Rodzaj emerytury: Oprócz emerytury wypłacanej przez ZUS, istnieją również inne formy świadczeń emerytalnych, takie jak emerytura pomostowa, wcześniejsza czy rolnicza.

Masz 60 lat i 10 lat stażu pracy? Taką emeryturę dostaniesz

parafraza: Aktualnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, a żeby tyle dostać, należy przepracować 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Ale co w sytuacji, gdy 60-letnia osoba chce przejść na emeryturę, a ma tylko 10 lat pracy za sobą? Otóż osoby 60-letnie z 10-letnim stażem pracy nie spełniają nawet podstawowych warunków do uzyskania świadczenia emerytalnego. Kobiety, aby nabyć prawo do minimalnej emerytury, muszą posiadać co najmniej 20-letni okres składkowy i ubezpieczeniowy. Należy zaznaczyć, że wysokość emerytury nie jest wprost proporcjonalna do długości okresu składkowego.

Kobieta mająca 60 lat, która przepracowała 10 lat, może otrzymać emeryturę odpowiadającą wysokości zgromadzonych przez nią składek. Przy założeniu, że przez ten okres pracowała na najniższej krajowej, wysokość jej emerytury wyniesie około 250 złotych. Mężczyzna w tym samym wieku, z takim samym stażem pracy, przechodząc na emeryturę, może liczyć na nieco wyższe świadczenie – około 300 złotych. Jak widać, są to kwoty znacznie poniżej obowiązującego minimum emerytalnego, stanowiące zaledwie ułamek jego wysokości.

Minimalna emerytura w Polsce

Reklama

Najniższa emerytura w 2024 roku (od 1 marca 2024 do końca lutego 2025) wynosi 1 780,96 zł brutto. Świadczenie netto to około 1620,65 zł. ZUS informuje, że najniższe świadczenia wynoszą: