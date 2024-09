W Polsce istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jednak, aby skorzystać z tego świadczenia, należy spełnić określone warunki, które zazwyczaj dotyczą zarówno wieku, jak i okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Prawo do wcześniejszej emerytury dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, choć formalnie zniesione, może być nadal realizowane przez osoby, które spełniały określone kryteria przed 1999 rokiem, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał to prawo za nabyte.

Wcześniejsza emerytura dla osób zajmujących się dzieckiem wymagającym stałej opieki - warunki

Osoby, które przerwały karierę zawodową, aby zajmować się dzieckiem wymagającym stałej opieki, mogą również ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że do końca 1998 roku posiadały odpowiednio długi staż pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Aby móc skorzystać z wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem, osoby zainteresowane muszą spełnić dodatkowe warunki:

Nie być członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, jeśli urodziły się po 1948 roku.

Bezpośrednio przed 1 stycznia 1999 roku posiadać status ubezpieczonego z tytułu umowy o pracę.

Przed tą samą datą być niezdolnym do podjęcia zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. Dziecko to musiało być całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub cierpieć na jedną z chorób wymienionych w przepisach szczegółowych. Niezdolność ta musiała występować od urodzenia lub powstać przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności.

Wcześniejsze emerytury - kiedy i dla kogo?

Osoby urodzone między 1949 a 1968 rokiem, które wykonywały pracę w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że spełniają określone kryteria dotyczące wieku, stażu pracy oraz przynależności do funduszy emerytalnych. Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60, a także wykazać odpowiednio 20 lub 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Dodatkowo konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej pracę w szczególnych warunkach oraz rezygnacja z członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną, urodzone w latach 1949–1968, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Wymagane jest osiągnięcie do końca 2008 roku wieku emerytalnego właściwego dla danej specjalizacji artystycznej, posiadanie co najmniej 20-letniego (kobiety) lub 25-letniego (mężczyźni) stażu pracy, w tym minimum 15 lat w zawodzie artystycznym lub twórczym. Dodatkowo niezbędne jest rezygnacja z członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym lub zgoda na przekazanie środków zgromadzonych w OFE na rzecz budżetu państwa.

Jak otrzymać wcześniejszą emeryturę?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o emeryturę w dowolnej jednostce ZUS, jednak złożenie go w odpowiednim oddziale ze względu na miejsce zamieszkania przyspieszy rozpatrzenie sprawy. Można to zrobić na piśmie i wysłać pocztą lub złożyć w placówce, zgłosić ustnie do protokołu lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE – w tej sytuacji konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego.