Kilka zawodów, w tym funkcjonariusze służb mundurowych (wojsko, policja) oraz górnicy, posiada ustawowe prawo do przejścia na emeryturę po osiągnięciu 15 lat stażu pracy.

Emerytura po 15 latach pracy dla wojskowych

Przepisy dotyczące emerytur wojskowych, zawarte w Ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, różnicują zasady przyznawania świadczeń w zależności od daty rozpoczęcia służby. Osoby zatrudnione przed 2013 roku podlegają tzw. starej emeryturze, natomiast dla osób zatrudnionych po tym roku obowiązują regulacje nowej emerytury. Zgodnie z ustawą, emerytem wojskowym zostaje żołnierz zwolniony ze służby czynnej, który spełnił warunki nabycia prawa do emerytury wojskowej. Przed reformą emerytalną żołnierze mogli przejść na emeryturę po 15 latach służby, uzyskując 40 proc. podstawy wymiaru emerytury. Obecnie, aby przejść na emeryturę, żołnierz musi odbyć 25 lat służby i ukończyć 55 lat. W takim przypadku wysokość emerytury wynosi początkowo 60 proc. podstawy wymiaru, z możliwością zwiększenia wraz z każdym kolejnym rokiem służby.

Emerytura po 15 latach pracy dla funkcjonariuszy policji

Prawo do przejścia na emeryturę po 15 latach służby przysługuje wyłącznie funkcjonariuszom policji przyjętym do służby przed 1 stycznia 2013 roku.Dla funkcjonariuszy zatrudnionych po tym terminie wymagany jest 25-letni staż służby. Warto podkreślić, że funkcjonariusze zatrudnieni przed 2013 roku będą mieli od 1 stycznia 2025 roku możliwość wyboru między korzystnymi przepisami przejściowymi a nowymi regulacjami emerytalnymi. Wysokość emerytury policyjnej zależy od długości służby i daty przyjęcia do służby. Dla funkcjonariuszy uprawnionych do emerytury po 15 latach służby, jej wysokość wynosi 40 proc. podstawy wymiaru za pierwsze 15 lat oraz 2,6 proc. za każdy kolejny rok służby. W przypadku emerytury po 25 latach służby, wysokość emerytury wynosi 60 proc. podstawy wymiaru za 25 lat oraz 3 proc. za każdy kolejny rok. Podstawą wymiaru emerytury w pierwszym przypadku jest wynagrodzenie za ostatni miesiąc służby, a w drugim – średnie wynagrodzenie z 10 lat służby.

Emerytura dla górników 15 lata wcześniej

Prawo do emerytury górniczej przysługuje osobom, które spełniają wymagany łączny okres składkowy i nieskładkowy oraz posiadają odpowiedni staż pracy górniczej. Kobiety muszą mieć co najmniej 20 lat takiego stażu, a mężczyźni 25 lat. Wymagane jest także odbycie co najmniej 5 lat pracy górniczej pod ziemią lub na odkrywce w określonych rodzajach kopalń. Dodatkowym warunkiem nabycia prawa do emerytury górniczej jest osiągnięcie obniżonego wieku emerytalnego. Za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, wiek emerytalny obniża się o 6 miesięcy, jednak nie więcej niż o 15 lat. Oznacza to, że górnicy mają możliwość przejścia na emeryturę znacznie wcześniej niż osoby pracujące w innych zawodach.

Prawo do emerytury górniczej w wieku 50 lat przysługuje pracownikowi, który spełnił wymagany staż pracy górniczej, w tym co najmniej 15 lat pracy bezpośrednio związanej z górnictwem. Do ogólnego stażu pracy górniczej mogą być zaliczone także okresy zatrudnienia w urzędach górniczych oraz w innych podmiotach, pod warunkiem że były one związane z górnictwem i wynikały z likwidacji zakładu górniczego.