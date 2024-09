Już pod koniec sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze "czternastki" w tym roku. Ponad 740 tys. seniorów w całym kraju otrzymało dodatkowe świadczenie. Kolejna transza wypłat nastąpi dzisiaj, 6 września. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w skali kraju przekroczyła 1,1 mld zł.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, czternasta emerytura jest zwolniona z wszelkich potrąceń, w tym zajęć komorniczych. Ponadto nie będzie ona brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń pomocy społecznej, alimentów czy świadczenia wychowawczego 500+ dla osób niesamodzielnych. Jedynymi składnikami, które zostaną pobrane od tej dodatkowej wypłaty, są składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Kiedy kolejne wypłaty "czternastek"? Harmonogram

Reklama

Kolejna grupa emerytów i rencistów otrzyma swoje dodatkowe świadczenie już 10 września. Pozostałe wypłaty zaplanowano na 15, 20, 25 września i 1 października. Jeśli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, pieniądze trafią na konta wcześniej. Tak na przykład świadczenia z 15 września będą dostępne najpóźniej 13 września.

Tak więc 14. emerytura jest wypłacana razem z emeryturą za wrzesień. Terminy wypłat "czternastki" w tym roku przypadają na 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień września.

Dla kogo 14. emerytura?

Czternasta emerytura jest wypłacana automatycznie wraz z comiesięcznym świadczeniem (emeryturą, rentą itp.) za wrzesień. Uprawnienie do tego świadczenia przysługuje osobom, które na dzień 31 sierpnia bieżącego roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, takich jak emerytura, renta, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Aby otrzymać choćby złotówkę czternastej emerytury, podstawowe świadczenie musi wynosić minimum 50 zł. Z tego powodu, osoby pobierające więcej niż 4630,96 zł brutto nie mają prawa do tego dodatkowego świadczenia. Ponadto czternastka nie przysługuje, jeśli świadczenie zostało zawieszone, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Jaka jest wysokość czternastej emerytury?

W tym roku czternasta emerytura w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 zł brutto (1406,95 zł netto), czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Jednak wysokość czternastej emerytury zależy od tego, ile wynosi Twoja aktualna emerytura lub renta. Jeśli otrzymujesz co miesiąc maksymalnie 2900 zł brutto, to dostaniesz pełną czternastkę w wysokości 1780,96 zł brutto. Jeśli Twoje świadczenie jest wyższe, ale nie przekracza 4630,96 zł brutto, to kwota czternastej emerytury będzie mniejsza. Za każdą złotówkę ponad 2900 zł brutto, którą otrzymujesz jako emeryturę lub rentę, czternastka zostanie zmniejszona o złotówkę. Na przykład, jeśli twoja emerytura wynosi 3500 zł brutto, to Twoja czternastka wyniesie 1180,96 zł brutto.