Nie zapłacisz do 25 czerwca? Mogą ci zmniejszyć emeryturę

W przypadku zaległości organy podatkowe mają prawo ściągnąć należność bezpośrednio z konta bankowego dłużnika, a w przypadku emerytów – poprzez zmniejszenie świadczenia emerytalnego. Poczta Polska, jako podmiot odpowiedzialny za pobieranie opłat abonamentowych, podejmuje działania mające na celu zapewnienie regularności płatności za zarejestrowane urządzenia. W przypadku odbiorników, które zostały zgłoszone, a ich właściciele przestali uiszczać opłaty, przeprowadzenie kontroli nie jest warunkiem niezbędnym do stwierdzenia zaległości.

Za karę mogą zmniejszyć emeryturę

Emeryci, którzy nie płacą abonamentu RTV, mogą mieć obniżoną emeryturę. Skarbówka będzie co miesiąc zabierać część emerytury, aż wszystkie zaległości zostaną spłacone.

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV?

Abonament RTV trzeba zapłacić najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że abonament za czerwiec trzeba zapłacić do 25 czerwca 2025 roku. Za telewizor lub telewizor i radio zapłacimy 27,30 zł, a za samo radio 8,70 zł. Można również uiścić opłatę z góry za dłuższy okres, np. kwartalnie, półrocznie lub za cały rok, a w przypadku opłacenia z góry za cały rok. To termin, którego trzeba się trzymać w całej Polsce.

Nie płacisz abonamentu RTV? Oto co ci grozi

Zaległości w opłatach abonamentowych za zarejestrowany sprzęt mogą skutkować wszczęciem postępowania windykacyjnego. Po identyfikacji jako dłużnika w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej otrzymamy wezwanie do zapłaty, na które przysługuje nam 7-dniowy termin. W przypadku braku uregulowania zaległości, sprawa przekazywana jest do właściwego urzędu skarbowego, który może dochodzić należności na różne sposoby. Jednym z nich jest zajęcie części emerytury. Inne możliwości to: zajęcie rachunku bankowego, potrącenie z nadpłaty podatku, zajęcie wynagrodzenia lub wszczęcie egzekucji komorniczej.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Nie wszyscy seniorzy są zobowiązani do uiszczania opłat abonamentowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnienie z opłat przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat, są zaliczone do I grupy inwalidzkiej, są inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osobom po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Rozporządzenie precyzuje, że w 2025 roku za korzystanie z radia należy uiścić opłatę w wysokości 8,70 zł miesięcznie, natomiast za posiadanie telewizora lub radia i telewizora jednocześnie – 27,30 zł miesięcznie.

Kontrola i kary za brak opłacenia abonamentu RTV

Kontrole abonamentu RTV przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Poczty Polskiej w celu weryfikacji przestrzegania obowiązku abonamentowego. Choć często dotyczą one przedsiębiorstw, kontrolerzy mają prawo odwiedzić również prywatne posesje. W przypadku wejścia do mieszkania, mogą sprawdzić obecność telewizora lub radia. Używanie tych urządzeń bez uprzedniej rejestracji grozi nałożeniem kary finansowej. Kara za niezarejestrowane radio wynosi 261 zł, natomiast za niezarejestrowany telewizor jest znacznie wyższa i wynosi 819 zł. Dodatkowo, osoba, u której stwierdzono brak rejestracji, jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia wykrytych odbiorników oraz regularnego uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej.