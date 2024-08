Ilu emerytów nadal pracuje?

Rzecznika prasowa ZUS-u w województwie podlaskim, Katarzyna Krupicka, przekazała dane dotyczące liczby pracujących seniorów. Z informacji, które zamieścił serwis PAP wynika, że wartość ta stale rośnie. Pod koniec 2023 roku 854 tys. emerytów wciąż pracowało. W porównaniu z rokiem 2018 można mówić o 14-procentowym wzroście, wówczas bowiem zatrudnienia nie przerwało 747 emerytów.

5 lat temu w Polsce na tysiąc seniorów przekraczających wiek emerytalny pracę podejmowało nadal 131 osób. Z kolei pod koniec roku 2023 mowa o 136 zatrudnionych.

Na podstawie jakich umów pracują emeryci?

Najwięcej pracujących seniorów wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę – niemal 40 proc. zatrudnionych emerytów. Około 29 proc. z nich prowadzi własną pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponad 25 proc. pracuje w ramach umowy zlecenia.

W jakich branżach pracują emeryci?

Dane ZUS-u wskazują, że większość emerytów, która kontynuuje zatrudnienie, pracuje w firmach związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Pozostałymi branżami jest handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli.

Częściej pracują emerytki

To kobiety częściej kontynuują zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego. W 2023 roku stanowiły 57,8 proc. wszystkich pracujących emerytów. Średni wiek takich seniorów wyniósł 67 lat i 3 miesiące: 68 lat i 9 miesięcy w przypadku mężczyzn oraz 66 lat i miesiąc w przypadku kobiet. Ponad 96 proc. pracowników na emeryturze to osoby w wieku od 60 do 65 lat.

Dłuższy staż pracy to wyższa emerytura

Minimalna emerytura od 1 marca wynosi około 1780 zł brutto. Od 1 lipca pensja minimalna to 4300 zł brutto. Najniższe świadczenie dla seniorów często nie pozwala często na godne życie. Dlatego też, jeśli siły i zdrowie wciąż na to pozwalają, emeryci zostają w pracy, mimo że mogliby już cieszyć się wolnym czasem. Jak wskazuje ZUS, tylko rok pracy dłużej po osiągnięciu prawa do emerytury może sprawić, że świadczenie będzie wyższa o 10 do 15 proc. Kilka kolejnych lat zatrudnienia może sprawić, że świadczenie uda się podwoić.