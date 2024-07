W poprzednim roku 14. emerytura wypłacona została seniorom we wrześniu. Kiedy dostaną przelewy w tym roku? Niektórzy mogą spodziewać się pieniędzy jeszcze w sierpniu.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2024 roku?

Reklama

Czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie? 14. emerytura jest wypłacana z urzędu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam wypłaca odpowiednio naliczoną kwotę każdemu, komu ona przysługuje. Nie ma potrzeby składania wniosków. Co ciekawe, część emerytów może liczyć na wcześniejsze wypłaty. ZUS potwierdził, że czternasta emerytura trafi na konta seniorów we wrześniu. Czym to jest spowodowane?

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury ruszą już w piątek, 30 sierpnia. Dlaczego? Ponieważ 1 września przypada w tym roku w niedzielę. Kolejne terminy wypłat "czternastek" to 5, 6, 10, 15 i 20 września. Od 14. emerytury zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy (12%) oraz składka zdrowotna (ubezpieczenie zdrowotne - 9%). Z tego powodu kwota "na rękę" będzie niższa.

Maksymalna kwota brutto czternastej emerytury to 1780,96 zł brutto, czyli 1406,95 zł na rękę. Rząd ma czas do końca października, aby zdecydować, kiedy i ile wyniesie kolejna czternasta emerytura. Na razie wiadomo, że pełną kwotę otrzymają osoby z emeryturą do 2900 zł brutto.

Reklama

Dla kogo 14. emerytura w pełnej wysokości?

Czternasta emerytura nie jest przyznawana w pełnej wysokości wszystkim seniorom. Aby otrzymać maksymalną kwotę, miesięczna emerytura nie może przekroczyć 2900 złotych brutto. Powyżej tego limitu, świadczenie będzie stopniowo zmniejszane. Warto podkreślić, że czternastka musi wynosić co najmniej 50 złotych, aby była wypłacona.

Choć czternasta emerytura została przyznana 8,9 milionom osób, to pełną kwotę otrzyma jedynie 6,4 miliona emerytów. Pozostałe 2,5 miliona osób, których emerytury przekraczają 2900 złotych brutto, otrzyma świadczenie w zmniejszonej wysokości.

Jak obliczyć kwotę 14. emerytury?

Wysokość 14. emerytury nie jest taka sama dla każdego. Im wyższa podstawowa emerytura, tym niższa 14. emerytura. Na przykład, jeśli ktoś ma emeryturę 4000 zł, to jego 14. emerytura będzie o 1100 zł niższa niż maksymalna kwota, czyli zamiast 2650 zł otrzyma około 1550 zł brutto.

Próg dochodowy, powyżej którego nie przysługuje 14. emerytura, został ustalony na poziomie 5500 zł brutto. Oznacza to, że nawet osoby zarabiające minimalnie więcej niż ta kwota nie otrzymają dodatkowego świadczenia, nawet jeśli różnica wynosi tylko 1 zł. Minimalna kwota 14. emerytury to 50 zł brutto, więc osoby tuż poniżej progu otrzymają jedynie tę symboliczną sumę.

Ile wyniesie minimalna emerytura w 2025 roku?

Emeryci otrzymujący najniższe świadczenie mogą liczyć na znaczącą poprawę sytuacji finansowej. Obecnie minimalna emerytura na rękę wynosi około 1620 złotych. Po marcowej waloryzacji wzrośnie ona o 110 złotych, osiągając poziom około 1730 złotych. To oznacza, że przez większość roku seniorzy otrzymają na konto średnio ponad 1100 złotych dodatkowej gotówki w porównaniu do poprzedniego roku.

Podwyżki emerytur, wraz z wypłatą trzynastych i czternastych, pochłoną około 28 miliardów złotych z budżetu państwa. Niestety, przyszłoroczne waloryzacje będą najniższe od 2021 roku, co jest efektem spowolnienia inflacji. Dla porównania, w tym roku emerytury wzrosły o 12,12 proc.