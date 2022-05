Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze.

Reklama

Szefowa MRiPS podkreśliła w wypowiedzi dla PAP, że jest to dobry dzień dla polskich seniorów. Wskazała, że zasady wypłat czternastych emerytur będą podobne jak w ubiegłym roku.

Ci, którzy pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają czternastkę w pełnej wysokości. To 1338,44 zł, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura - przekazała minister.

Jak wyjaśniła, podobnie jak rok temu stosowany będzie mechanizm "złotówka za złotówkę". To oznacza, że dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki.

Reklama

Wypłata również w tym roku czternastej emerytury to nasza odpowiedź na inflację, bo chociaż ma ona charakter zewnętrzny – walczymy z nią na wielu polach - podkreśliła Maląg.

Przypomniała, że z początkiem roku weszła w życie emerytura bez podatku, dzięki której od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie jest odprowadzany podatek dochodowy.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że dotyczy to również trzynastej i czternastej emerytury. W ten sposób chcemy w większym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową seniorów – szczególnie tych o niższych świadczeniach - dodała Maląg.

Nie trzeba składać wniosku

Resort we wtorkowym komunikacie poinformował, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu – czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

Reklama

Zgodnie z projektem decyzje w sprawie czternastki będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe, również one będą wypłacać świadczenia. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podało MRiPS, w tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób. Ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Według danych resortu koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to około 11,4 mld zł.