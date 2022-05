Reklama

Zdaniem polityka, Adam Glapiński jest "niewiarygodny dla rynków finansowych”, ponieważ bardzo się spóźnił z podnoszeniem stóp procentowych. Co więcej można zrobić, walcząc z inflacją?

Gowin: Trzeba skończyć z nowymi programami społecznymi

Skończenie z nowymi programami społecznymi. One dolewają oliwy do ognia, dosypują pieniędzy do i tak rozchwianego rynku - uważa były minister rozwoju. Jeśli słyszę zapowiedzi być może 15.emerytury, to jest to przykład działań, których trzeba uniknąć - dodał Gowin.

Rząd Tuska chciał sprzedać Lotos Rosjanom?

Pytany o to, czy PO planowała sprzedać Lotos Rosjanom, były minister w rządzie Donalda Tuska odpowiedział: Nic mi na ten temat nie wiadomo.

Podkreślił, że tego typu decyzja, ktokolwiek by ją podejmował, byłaby sprzeczna z generalną linią polskiej polityki. Jestem przekonany, że żaden polski rząd nie podjąłby decyzje o sprzedaży aktywów energetycznych, paliwowych podmiotowi z Rosji - powiedział Jarosław Gowin.

Zmiana ordynacji wyborczej?

Taki scenariusz jest brany pod uwagę. Opozycja musi być przygotowana na rozmaite warianty - powiedział Gowin w internetowej części programu "Gość Radia ZET".

Jego zdaniem "z obozu rządowego słychać głosy, że nowe rozwiązania, jak podział na 100 okręgów, miałyby wejść w życie od 2023 roku, czyli od najbliższych wyborów", a to byłby silny impuls dla opozycji, by wystartować w ramach jednej listy. Ale na ile znam Jarosława Kaczyńskiego, wydaje mi się, że nie podejmie ryzyka zmiany ordynacji wyborczej, bo będzie się obawiał jednego, wspólnego frontu opozycyjnego - zaznaczył lider Porozumienia.

Samodzielny start w wyborach?

Pytany o samodzielny start w kolejnych wyborach Gowin stwierdził, że Porozumienie to partia po przejściach, więc taki start nie rodziłby nadziei na przekroczenie progu wyborczego. Polityk tłumaczy również, że w niektórych sondażach jego partia ma 1-2 proc., ale właśnie tyle będzie decydowało, kto będzie rządził Polską po wyborach.

Ja mam poglądy raczej konserwatywne, reprezentuję typową europejską centroprawicę, ale polityka wymaga zdolności przekraczania podziałów - podkreśla Jarosław Gowin.

Sojusz z Szymonem Hołownią? Musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce być liderem jednej partii, czy szerszej koalicji. Jeśli jednej partii - bardzo ciężko będzie mu uzyskać wynik dwucyfrowy. Jeśli szerszej koalicji - wszystkie badania pokazują, że miałaby wynik 15-20 proc. - analizuje Gowin.

Pytany o to, czy możliwy jest sojusz z Agrounią, lider Porozumienia odpowiedział, że takiego nie przewiduje. Spotkaliśmy się z panem Kołodziejczakiem z jego inicjatywy, ale było to typowe spotkanie zapoznawcze. Różnic programowych jest znacznie więcej, niż podobieństw - powiedział Gowin.