W najnowszym raporcie City Costs Barometer, opracowanym przez brytyjską pocztę Travel Money, ujawniono, które europejskie miasta oferują podróżnym najlepszy i najgorszy stosunek jakości do ceny po przybyciu do celu.

Raport przeanalizował koszt 12 codziennych artykułów turystycznych dla dwóch osób w 50 miastach. Aby dać podróżnym obraz tego, ile może kosztować pobyt w mieście, wśród artykułów znalazły się artykuły konsumpcyjne, takie jak filiżanka kawy, butelka piwa, puszka Coca-Coli lub Pepsi, lampka wina oraz trzydaniowa kolacja dla dwóch osób z winem domowym.

W raporcie uwzględniono koszty transportu, takie jak transfer autobusem lotniskowym lub pociągiem w obie strony oraz 48-godzinny bilet okresowy. Obejmował on również cenę wycieczki autobusowej po mieście, wstępu do jednej z głównych atrakcji turystycznych, jednego z najlepszych muzeów i jednej z najlepszych galerii sztuki. Na koniec, w raporcie uwzględniono koszt dwóch noclegów w trzygwiazdkowym hotelu dla dwóch osób.

Które city breaki w Europie w 2026 roku są najtańsze?

Według barometru, w zestawieniu najlepszych ofert cenowych po raz kolejny dominuje Europa Wschodnia. Osiem z dziesięciu najlepszych miejsc na najtańsze europejskie wypady do miast znajduje się właśnie tam.

Po raz pierwszy Sarajewo zostało uznane za najlepszy europejski city break na rok 2026, z ceną 248 funtów (1 216,19zł) za 12 pozycji w barometrze. Stolica Bośni i Hercegowiny znalazła się w pierwszej piątce, obok Bukaresztu, Tirany, Belgradu i Trenczyna.

Jak czytamy w raporcie, Sarajewo, dzięki niskim ogólnym kosztom podróży, niedrogim noclegom, taniemu transportowi publicznemu i atrakcjom turystycznym wartym uwagi, jest "idealnym" miejscem dla turystów poszukujących "bogatej kultury, historii i jedzenia bez wysokich cen".

Bukareszt w Rumunii to "miejsce, w którym warto zarezerwować noclegi, różnorodne atrakcje i niedrogie jedzenie i napoje”. Dzięki niskim kosztom zakwaterowania, wyżywienia i transportu, Bukareszt jest "zdecydowanie jednym z najtańszych miejsc na krótki wypad w tym roku".

W "nowo popularnej' Albanii Tirana ma "wszystko, czego potrzeba" na spokojny wypoczynek, jak podano w raporcie, podczas gdy Belgrad w Serbii "pełnia wszystkie wymagania” jeśli chodzi o życie nocne, jedzenie i spacery wzdłuż rzeki "bez cen wielkomiejskich".

Pierwszą piątkę zamyka Trenczyn na Słowacji, oferujący "spokojniejszą alternatywę" dla większych stolic i idealny dla turystów, którzy "mają ochotę na wolniejsze tempo z dużą ilością spacerów, historycznymi centrami i bardzo niskimi cenami”.

10 najtańszych europejskich wypadów do miast

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina Bukareszt, Rumunia Tirana, Albania Belgrad, Serbia Trenczyn, Słowacja Ryga, Łotwa Lille, Francja Wilno, Litwa Strasburg, Francja Podgorica, Czarnogóra

Które city breaki w Europie w 2026 roku są najdroższe?

Na drugim końcu skali cenowej znajduje się Oslo - najdroższe europejskie miasto na krótki wypad w 2026 r., z kwotą 734 funtów (3 601,71 zł) za 12 pozycji uwzględnionych w barometrze. Stolica Norwegii znalazła się w pierwszej piątce najdroższych miast, obok Kopenhagi, Edynburga, Genewy i Barcelony.

"Wyższe ceny noclegów i droższe restauracje zazwyczaj windują ceny ogółem” - stwierdzono w raporcie Post Office Travel Money.

10 najdroższych europejskich miast na krótki wypad