1200 zł za urlop i niecałe 2 godziny lotu z Polski. Oto najtańsze miasto na city break w Europie

Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:13
Sarajevo najtańszym miastem w Europie na weekendowy wyjazd/PAP Archiwalny
Według najnowszych danych opublikowanych przez brytyjską pocztę, Sarajewo plasuje się na pozycji lidera pod względem najniższych kosztów miejskiej turystyki w 2026 roku. Koszt krótkoterminowego pobytu dla dwóch osób oszacowano na kwotę nieznacznie przekraczającą 1200 zł.

W najnowszym raporcie City Costs Barometer, opracowanym przez brytyjską pocztę Travel Money, ujawniono, które europejskie miasta oferują podróżnym najlepszy i najgorszy stosunek jakości do ceny po przybyciu do celu.

Raport przeanalizował koszt 12 codziennych artykułów turystycznych dla dwóch osób w 50 miastach. Aby dać podróżnym obraz tego, ile może kosztować pobyt w mieście, wśród artykułów znalazły się artykuły konsumpcyjne, takie jak filiżanka kawy, butelka piwa, puszka Coca-Coli lub Pepsi, lampka wina oraz trzydaniowa kolacja dla dwóch osób z winem domowym.

W raporcie uwzględniono koszty transportu, takie jak transfer autobusem lotniskowym lub pociągiem w obie strony oraz 48-godzinny bilet okresowy. Obejmował on również cenę wycieczki autobusowej po mieście, wstępu do jednej z głównych atrakcji turystycznych, jednego z najlepszych muzeów i jednej z najlepszych galerii sztuki. Na koniec, w raporcie uwzględniono koszt dwóch noclegów w trzygwiazdkowym hotelu dla dwóch osób.

Które city breaki w Europie w 2026 roku są najtańsze?

Według barometru, w zestawieniu najlepszych ofert cenowych po raz kolejny dominuje Europa Wschodnia. Osiem z dziesięciu najlepszych miejsc na najtańsze europejskie wypady do miast znajduje się właśnie tam.

Po raz pierwszy Sarajewo zostało uznane za najlepszy europejski city break na rok 2026, z ceną 248 funtów (1 216,19zł) za 12 pozycji w barometrze. Stolica Bośni i Hercegowiny znalazła się w pierwszej piątce, obok Bukaresztu, Tirany, Belgradu i Trenczyna.

Jak czytamy w raporcie, Sarajewo, dzięki niskim ogólnym kosztom podróży, niedrogim noclegom, taniemu transportowi publicznemu i atrakcjom turystycznym wartym uwagi, jest "idealnym" miejscem dla turystów poszukujących "bogatej kultury, historii i jedzenia bez wysokich cen".

Bukareszt w Rumunii to "miejsce, w którym warto zarezerwować noclegi, różnorodne atrakcje i niedrogie jedzenie i napoje”. Dzięki niskim kosztom zakwaterowania, wyżywienia i transportu, Bukareszt jest "zdecydowanie jednym z najtańszych miejsc na krótki wypad w tym roku".

W "nowo popularnej' Albanii Tirana ma "wszystko, czego potrzeba" na spokojny wypoczynek, jak podano w raporcie, podczas gdy Belgrad w Serbii "pełnia wszystkie wymagania” jeśli chodzi o życie nocne, jedzenie i spacery wzdłuż rzeki "bez cen wielkomiejskich".

Pierwszą piątkę zamyka Trenczyn na Słowacji, oferujący "spokojniejszą alternatywę" dla większych stolic i idealny dla turystów, którzy "mają ochotę na wolniejsze tempo z dużą ilością spacerów, historycznymi centrami i bardzo niskimi cenami”.

10 najtańszych europejskich wypadów do miast

  1. Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
  2. Bukareszt, Rumunia
  3. Tirana, Albania
  4. Belgrad, Serbia
  5. Trenczyn, Słowacja
  6. Ryga, Łotwa
  7. Lille, Francja
  8. Wilno, Litwa
  9. Strasburg, Francja
  10. Podgorica, Czarnogóra

Które city breaki w Europie w 2026 roku są najdroższe?

Na drugim końcu skali cenowej znajduje się Oslo - najdroższe europejskie miasto na krótki wypad w 2026 r., z kwotą 734 funtów (3 601,71 zł) za 12 pozycji uwzględnionych w barometrze. Stolica Norwegii znalazła się w pierwszej piątce najdroższych miast, obok Kopenhagi, Edynburga, Genewy i Barcelony.

"Wyższe ceny noclegów i droższe restauracje zazwyczaj windują ceny ogółem” - stwierdzono w raporcie Post Office Travel Money.

10 najdroższych europejskich miast na krótki wypad

  1. Oslo, Norwegia
  2. Kopenhaga, Dania
  3. Edynburg, Szkocja
  4. Genewa, Szwajcaria
  5. Barcelona, ​​Hiszpania
  6. Dublin, Irlandia
  7. Amsterdam, Holandia
  8. Cork, Irlandia
  9. Wenecja, Włochy
  10. Madryt, Hiszpania
