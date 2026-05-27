W najnowszym raporcie City Costs Barometer, opracowanym przez brytyjską pocztę Travel Money, ujawniono, które europejskie miasta oferują podróżnym najlepszy i najgorszy stosunek jakości do ceny po przybyciu do celu.
Raport przeanalizował koszt 12 codziennych artykułów turystycznych dla dwóch osób w 50 miastach. Aby dać podróżnym obraz tego, ile może kosztować pobyt w mieście, wśród artykułów znalazły się artykuły konsumpcyjne, takie jak filiżanka kawy, butelka piwa, puszka Coca-Coli lub Pepsi, lampka wina oraz trzydaniowa kolacja dla dwóch osób z winem domowym.
W raporcie uwzględniono koszty transportu, takie jak transfer autobusem lotniskowym lub pociągiem w obie strony oraz 48-godzinny bilet okresowy. Obejmował on również cenę wycieczki autobusowej po mieście, wstępu do jednej z głównych atrakcji turystycznych, jednego z najlepszych muzeów i jednej z najlepszych galerii sztuki. Na koniec, w raporcie uwzględniono koszt dwóch noclegów w trzygwiazdkowym hotelu dla dwóch osób.
Które city breaki w Europie w 2026 roku są najtańsze?
Według barometru, w zestawieniu najlepszych ofert cenowych po raz kolejny dominuje Europa Wschodnia. Osiem z dziesięciu najlepszych miejsc na najtańsze europejskie wypady do miast znajduje się właśnie tam.
Po raz pierwszy Sarajewo zostało uznane za najlepszy europejski city break na rok 2026, z ceną 248 funtów (1 216,19zł) za 12 pozycji w barometrze. Stolica Bośni i Hercegowiny znalazła się w pierwszej piątce, obok Bukaresztu, Tirany, Belgradu i Trenczyna.
Jak czytamy w raporcie, Sarajewo, dzięki niskim ogólnym kosztom podróży, niedrogim noclegom, taniemu transportowi publicznemu i atrakcjom turystycznym wartym uwagi, jest "idealnym" miejscem dla turystów poszukujących "bogatej kultury, historii i jedzenia bez wysokich cen".
Bukareszt w Rumunii to "miejsce, w którym warto zarezerwować noclegi, różnorodne atrakcje i niedrogie jedzenie i napoje”. Dzięki niskim kosztom zakwaterowania, wyżywienia i transportu, Bukareszt jest "zdecydowanie jednym z najtańszych miejsc na krótki wypad w tym roku".
W "nowo popularnej' Albanii Tirana ma "wszystko, czego potrzeba" na spokojny wypoczynek, jak podano w raporcie, podczas gdy Belgrad w Serbii "pełnia wszystkie wymagania” jeśli chodzi o życie nocne, jedzenie i spacery wzdłuż rzeki "bez cen wielkomiejskich".
Pierwszą piątkę zamyka Trenczyn na Słowacji, oferujący "spokojniejszą alternatywę" dla większych stolic i idealny dla turystów, którzy "mają ochotę na wolniejsze tempo z dużą ilością spacerów, historycznymi centrami i bardzo niskimi cenami”.
10 najtańszych europejskich wypadów do miast
- Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
- Bukareszt, Rumunia
- Tirana, Albania
- Belgrad, Serbia
- Trenczyn, Słowacja
- Ryga, Łotwa
- Lille, Francja
- Wilno, Litwa
- Strasburg, Francja
- Podgorica, Czarnogóra
Które city breaki w Europie w 2026 roku są najdroższe?
Na drugim końcu skali cenowej znajduje się Oslo - najdroższe europejskie miasto na krótki wypad w 2026 r., z kwotą 734 funtów (3 601,71 zł) za 12 pozycji uwzględnionych w barometrze. Stolica Norwegii znalazła się w pierwszej piątce najdroższych miast, obok Kopenhagi, Edynburga, Genewy i Barcelony.
"Wyższe ceny noclegów i droższe restauracje zazwyczaj windują ceny ogółem” - stwierdzono w raporcie Post Office Travel Money.
10 najdroższych europejskich miast na krótki wypad
- Oslo, Norwegia
- Kopenhaga, Dania
- Edynburg, Szkocja
- Genewa, Szwajcaria
- Barcelona, Hiszpania
- Dublin, Irlandia
- Amsterdam, Holandia
- Cork, Irlandia
- Wenecja, Włochy
- Madryt, Hiszpania