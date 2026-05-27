Kiedy otwarcie cieśniny Ormuz? "Miesiące, a może nawet kwartały"

Ceny ropy 27.05.2026

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 92,11 USD - niżej o 1,90 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 98,12 USD za baryłkę, w dół o 1,47 proc.

Porozumienie USA z Iranem

USA widzą postępy w dążeniu do porozumienia z Iranem pomimo nowych napięć pomiędzy obu stronami.

"Prezydent USA Donald Trump na zmianę zapewnia o postępach dyplomatycznych w rozmowach z Iranem i grozi agresją względem tego kraju" - wskazał "New York Times".

Dziennik ocenił, że często istnieje duża rozbieżność między stanem faktycznym, a deklaracjami prezydenta o tym, że konflikt zbliża się do końca.

"NYT" zauważył, od kilku tygodni Donald Trump naprzemiennie mówi o negocjacjach, bombardowaniach i blokowaniu Iranu, czasem nawet w ciągu tego samego dnia.

Amerykański prezydent kilkakrotnie też nawet sugerował, że wojna już się zakończyła - przypomniał "New York Times", który przeanalizował wypowiedzi prezydenta USA na temat rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem.

Cieśnina Ormuz nadal zamknięta

Tymczasem kluczowa dla przepływu ropy z Bliskiego Wschodu cieśnina Ormuz nadal pozostaje zamknięta, a to poważnie ograniczyło dostawy surowca na globalne rynki paliw.

Inwestorzy są jednak optymistami i oceniają, że USA i Iran osiągną porozumienie pokojowe, pomimo nowych działań wojennych i niepewności związanej z Ormuz. We wtorek przez tę cieśninę przepłynęły więcej niż 2 nieirańskie supertankowce załadowane ropą.

Uderzenie USA "w samooobronie"

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało w poniedziałek o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu.

"Siły amerykańskie przeprowadziły ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich" - oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins.

Dodał, że wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny.

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że ostrzelał wiele amerykańskich samolotów po tym, jak wkroczyły w irańską przestrzeń powietrzną.

Rynki ropy czekają na otwarcie cieśniny Ormuz

Fizyczne odbudowanie sytuacji na rynkach ropy - nawet jeśli porozumienie USA-Iran zostanie osiągnięte - zajmie jednak sporo czasu, a spadki cen ropy - jak w środę - prawdopodobnie pozostaną niewielkie i tymczasowe, dopóki cieśnina Ormuz nie zostanie faktycznie ponownie otwarta - wskazują analitycy.

"Rynki ropy handlują teraz perspektywą porozumienia USA z Iranem, ale od pełnego otwarcia cieśniny Ormuz dzielą nas miesiące, a może nawet kwartały - Ormuz pozostaje technicznie zamknięty" - powiedział Robert Rennie, szef działu badań surowców w Westpac Banking Corp.

"Brent może stanieć, ale dopóki Ormuz nie zostanie rzeczywiście ponownie otwarty, spadki ceny pozostaną prawdopodobnie płytkie i tymczasowe" - podkreślił.