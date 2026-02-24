Stopa bezrobocia w styczniu. Nowe dane GUS

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,0 proc.

Takiego bezrobocia nie było od września 2021 r.

Liczba bezrobotnych wzrasta

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio.

Bezrobocie w województwach - tu jest najgorzej

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,8 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach:

o 0,6 p.proc. w warmińsko-mazurskim,

po 0,4 p.proc. w kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim

po 0,3 p.proc. w dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim oraz wielkopolskim.

W województwie mazowieckim bezrobocie było o 0,2 p.proc. większe niż przed miesiącem. W skali roku natężenie bezrobocia również zwiększyło się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w lubuskim – o 1,2 p.proc.

W województwach łódzkim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim wzrosło po 0,8 p.proc., w lubelskim, pomorskim i świętokrzyskim ‒ po 0,7 p.proc., w dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim ‒ po 0,6 p.proc., a w kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim i podlaskim ‒ po 0,4 p.proc.

W województwie mazowieckim bezrobocie było o 0,3 p.proc. większe niż przed rokiem.