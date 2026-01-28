Nowy raj dla emerytów? Turcja przyciąga seniorów

Miasto Mersin leży nad Morzem Śródziemnym. Region chce przyciągnąć osoby starsze. Głównie turystów z Europy, szczególnie z Niemiec - jak wskazuje serwis wa.de.

Jak wyjaśnia Numan Olcar z zarządu Tureckiego Stowarzyszenia Biur Podróży (TÜRSAB), miasto to ma ogromny potencjał w turystyce skierowanej do seniorów. Według niego kluczem są korzystne położenie miasta oraz łagodny klimat, który sprzyja wypoczynkowi także zimą.

Ciepły, łagodny klimat

Mersin może pochwalić się ciepłą zimą, chłodnie dni są bardzo rzadkim zjawiskiem. Co daje możliwość aktywnego spędzania czasu cały rok.

Badanie opublikowane na platformie Academia, miasto uznawane jest za miasto przyjazne seniorom. Ankietowani wskazali pozytywne perspektywy dla rozwoju turystyki nastawionej na seniorów. Mersin znane jest z Kız Kalesi, które jest zabytkowym zamkiem położonym na małej wyspie.