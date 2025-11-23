ZUS co trzy miesiące publikuje nowe progi zarobkowe dla osób pobierających emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość limitów zależy od danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co wynika z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Z najnowszej informacji z 7 listopada 2025 roku wynika, że średnie wynagrodzenie za III kwartał 2025 r. wyniosło 8771,70 zł brutto. To właśnie ta kwota służy obecnie do obliczania obowiązujących limitów dla osób dorabiających do wcześniejszej emerytury.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące do 30 listopada 2025 roku

W sierpniu ZUS przedstawił nowe limity dorabiania dla osób korzystających z wcześniejszych emerytur. Obowiązują one od 1 września do 30 listopada i określają dwa progi, których emeryci powinni przestrzegać:

Reklama

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6124,10 zł brutto,

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 373,30 zł brutto.

Reklama

Przekroczenie pierwszego z nich prowadzi do obniżenia wypłacanego świadczenia, jednak nie bardziej niż do wysokości maksymalnej dopuszczalnej redukcji. Natomiast zarobki powyżej drugiego limitu powodują zawieszenie emerytury lub renty przez ZUS. Warto dodać, że limity obowiązujące w tym kwartale są niższe niż poprzednie: od czerwca do sierpnia 2025 r. wynosiły 6273,60 zł oraz 11 651 zł brutto, co oznacza spadek odpowiednio o 149,50 zł i 277,70 zł.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące od 1 grudnia 2025 roku

Od 1 grudnia 2025 roku zaczną obowiązywać nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 7 listopada 2025 r. dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r., progi te zostaną podwyższone. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 8771,70 zł brutto, czyli o 23,07 zł więcej niż w poprzednim kwartale. Biorąc pod uwagę, że przekroczenie 70 proc. tej kwoty powoduje zmniejszenie świadczenia, a zarobki powyżej 130 proc. skutkują jego zawieszeniem, nowe limity będą wyglądać następująco:

przychód do 6140,20 zł miesięcznie – nie wpłynie na wysokość świadczenia,

– nie wpłynie na wysokość świadczenia, przychód od 6140,20 zł do 11 403,20 zł miesięcznie – spowoduje obniżenie renty lub wcześniejszej emerytury,

– spowoduje obniżenie renty lub wcześniejszej emerytury, przychód powyżej 11 403,30 zł miesięcznie – doprowadzi do zawieszenia wypłaty świadczenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia – na czym polega i ile wynosi?

Kwota maksymalnego zmniejszenia to wartość, która określa, o ile ZUS może obniżyć emeryturę lub rentę, gdy świadczeniobiorca przekroczy niższy próg dorabiania. Oznacza to, że nawet jeśli wcześniejszy emeryt zarobi więcej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wysokość potrącenia nie może przekroczyć ustalonej granicy. Kwota ta jest corocznie aktualizowana w ramach marcowej waloryzacji i zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Do 28 lutego 2026 obowiązują następujące wartości:

939,61 zł – w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej wypłacanej jednej osobie.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Nowe limity zarobków dotyczą wyłącznie osób pobierających świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. W praktyce przepisy obejmują m.in.:

wcześniejszych emerytów,

nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych,

osoby pobierające emerytury pomostowe,

rencistów.

Po przekroczeniu wieku emerytalnego ograniczenia w dorabianiu przestają obowiązywać, co pozwala pracować bez ryzyka obniżenia lub zawieszenia świadczenia.

Podstawa prawna: