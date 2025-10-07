Dlatego tak są ważne w praktyce przyznawania przez PFRON najatrakcyjniejszych świadczeń.

W zależności od preferencji punkty mogą mieć wartość: 1, 2, 5 i 10 (wartość maksymalna). Najwięcej wyróżnień w PFRON jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Jest to łatwo wytłumaczalne znacznym stopniem ograniczeń zdrowotnych związanych z tym stopniem.

Ważne Niektóre punkty można dostać niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. System wspierania punktami wniosków wygląda jak poniżej:

10 punktów w PFRON dla osób niepełnosprawnych. Jak działa ten system (korzystny) dla osób niepełnosprawnych?

Preferencje PFRON na 2025 r. przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu dla programu „Aktywny samorząd”.

1) w 2025 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi 10,

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi 10,

c) są zatrudnione (w rozumieniu danego programu PFRON) - liczba punktów preferencyjnych 10,

d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych 10. Preferencja dotyczy PIERWSZEGO WNIOSKU w SOW

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2025 roku – liczba punktów preferencyjnych 5,

f) w 2024 lub w 2025 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi 5,

Przykłady dofinansowań

Przykład • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, e) Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem;

System punktów a zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną

Osobny system punktów jest dla bardzo atrakcyjnych dofinansowań do zakupu samochodów dla:

Osób niepełnosprawnych jako kierowca (osoba niepełnosprawna nie ma zdolności do samodzielnego zejścia z wózka inwalidzkiego):

do kwoty 150 000 zł ‒ 80%,

nadwyżka ponad kwotę 150 000 zł do 250 000 zł ‒ 50%,

nadwyżka ponad kwotę 250 000 zł do 300 000 zł ‒ 30%,

nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł ‒ 0%;

Osób niepełnosprawnych będących pasażerem (osoba niepełnosprawna nie ma zdolności do samodzielnego zejścia z wózka inwalidzkiego):

do kwoty 130 000 zł ‒ 85%,

nadwyżka ponad kwotę 130 000 zł do kwoty 200 000 zł ‒ 50%,

nadwyżka ponad kwotę 200 000 zł do kwoty 230 000 zł ‒ 30%,

nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł ‒ 0%.

Punkty przy dofinansowaniu do zakupu samochodów

Kryteria punktowe są następujące:

• osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;

• osoby niepełnosprawne w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;

• osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;

• we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;

• 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

4. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków (daty, godziny i minuty).

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego Oddziału PFRON.