Na czym polega program „Aktywny samorząd” i jakie ma cele?

Program „Aktywny samorząd” to jedna z najważniejszych inicjatyw PFRON, która ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans i wspieranie niezależności – zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy czy edukacji.

Reklama

To nie jest jedynie program dopłat. To systemowe wsparcie, które ma umożliwić:

swobodny dostęp do nauki, pracy, urzędów i kultury,

większą samodzielność osób z niepełnosprawnościami,

przełamanie barier cyfrowych, komunikacyjnych i społecznych,

lepszą jakość życia dzięki nowoczesnym technologiom.

Komputer, odpowiednie oprogramowanie czy specjalistyczne urządzenia to dziś nie luksus, ale narzędzia niezbędne do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Właśnie do takich celów powołano program „Aktywny samorząd”.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Jeśli chcesz ubiegać się o pieniądze na komputer, musisz spełnić kilka warunków:

posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

mieć dysfunkcję wzroku, słuchu lub mowy,

być aktywnym zawodowo, uczyć się lub działać jako wolontariusz.

Jesteś seniorem? Nie szkodzi. Ważne, żebyś nadal był aktywny – nawet w formie wolontariatu. PFRON wymaga, by taka działalność trwała co najmniej 6 miesięcy.

Ile możesz dostać?

Wysokość dofinansowania zależy od Twoich potrzeb i rodzaju niepełnosprawności:

do 10 500 zł – jeśli masz dysfunkcję wzroku,

do 6 300 zł – jeśli masz problemy ze słuchem lub mową,

do 1 500 zł – jeśli masz już komputer, ale potrzebujesz oprogramowania,

do 1 733 zł – jeśli chcesz tylko zmodernizować posiadany sprzęt,

aż 27 825 zł – jeśli jesteś osobą niewidomą i potrzebujesz m.in. urządzenia brajlowskiego.

Musisz tylko zapewnić 10% wkładu własnego – np. przy zakupie sprzętu za 8 000 zł dopłacasz 800 zł z własnej kieszeni.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku. Jeśli jesteś studentem z niepełnosprawnością, masz czas do 10 października. Nie zwlekaj – w niektórych powiatach środki kończą się dużo wcześniej.

Jak złożyć wniosek? Krok po kroku:

Wejdź na stronę sow.pfron.org.pl.

Zarejestruj się i wypełnij wniosek online.

Dołącz wymagane dokumenty:

orzeczenie o niepełnosprawności,

potwierdzenie, że jesteś aktywny zawodowo, uczysz się lub działasz społecznie, kosztorys sprzętu lub oferta sklepu.

Wniosek trafi do lokalnego PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które go rozpatrzy i poinformuje Cię o decyzji.

Jeśli wolisz, możesz też złożyć wniosek w formie papierowej. Pracownicy PCPR pomogą Ci go wypełnić.

Uwaga: nie każdy senior się kwalifikuje

Sam wiek emerytalny nie wystarczy. Jeśli nie masz orzeczenia o niepełnosprawności lub nie jesteś aktywny – niestety, nie otrzymasz wsparcia. Ale jeśli masz orzeczenie i robisz coś dla innych – choćby jako wolontariusz – warto spróbować.

Dlaczego warto?

Dzięki dopłacie z PFRON możesz kupić nowy komputer, oprogramowanie, a nawet sprzęt brajlowski. To nie tylko ułatwi Ci życie, ale pozwoli załatwiać sprawy urzędowe, uczyć się, pracować zdalnie czy po prostu pozostać w kontakcie ze światem.

To realna pomoc dla osób, które chcą być niezależne – mimo ograniczeń zdrowotnych.

Gdzie szukać pomocy?

Wszystko, czego potrzebujesz – formularze, instrukcje i listę wymaganych dokumentów – znajdziesz na stronie sow.pfron.org.pl . Możesz też skontaktować się z lokalnym PCPR – tam pracownicy pomogą Ci na każdym etapie.