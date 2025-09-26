Premier wydał zarządzenie, zgodnie z którym część pracowników zyska z listopadzie czterodniowy weekend – od 8 do 11 listopada. Dzień 10 listopada został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej.

Decyzja ta podyktowana jest faktem, że święto Wszystkich Świętych przypada w 2025 roku w sobotę 1 listopada. Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w dniu innym niż niedziela skraca czas pracy w danym okresie rozliczeniowym o osiem godzin. To oznacza, że pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników.

Kto zyska czterodniowy weekend w listopadzie?

Premier zdecydował, że dzień 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Należą do niego pracownicy zatrudnieni w:

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów,

- urzędach centralnych organów administracji rządowej,

- urzędach wojewódzkich,

- innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej,

- Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

- komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych,

- Centralnym Biurze Śledczym Policji,

- Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

- Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

- Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

- Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

- Biurze Nasiennictwa Leśnego,

- jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Kto nie skorzysta z dnia wolnego 10 listopada?

10 listopada 2025 roku nie jest w kalendarzu dniem ustawowo wolnym od pracy. Z uwagi na to, że przypada on jednak w sobotę pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w zamian. Wiele firm może wybrać 10 listopada jako dzień wolny jednak ostateczna decyzja pozostaje po stronie pracodawcy.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczą też przede wszystkim osób zatrudnionych na etatach, co sprawia, że z rozporządzenia nie skorzystają osoby pracujące na umowie zlecenie, o dzieło lub w ramach kontraktów B2B, a także pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.