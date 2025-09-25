Upadłość popularnego producenta soków. Trwa wyprzedaż majątku

Polska firma założona w Toruniu, jeszcze kilka lat temu była liderem, a jej soki znał każdy Polak. Marwit, bo to o tej legendarnej firmie mowa, przez lata dominowała na rynku soków niepasteryzowanych. W 2021 roku ogłoszono jej upadłość, a na licytację trafiają kolejne nieruchomości należące do spółki.

Reklama

Rynkowy gigant. Nie tylko w Polsce

Jak informuje portal dlahandlu.pl, "w ciągu kilku lat przedsiębiorstwo rozrosło się do rozmiarów rynkowego giganta. W szczytowym okresie Marwit kontrolował aż 70 proc. polskiego rynku soków jednodniowych. W ofercie firmy pojawiły się nie tylko soki, ale także surówki i smoothie, które produkowano w nowoczesnym zakładzie w Złejwsi Wielkiej. Marka była właścicielem takich brandów jak Marwit, Witmar, Ogrody Natury czy Oskoła, a jej produkty trafiały na rynki zagraniczne, m.in. do Kanady, USA, Szwecji, Francji, Portugalii, Niemiec, Czech, Szkocji i Irlandii".

Portal przypomina, że dynamiczny rozwój firmy został doceniony zarówno przez konsumentów, jak i branżę. Marwit zdobył prestiżowe nagrody, w tym "Złotą Karetę" oraz Certyfikat Jakość Roku 2017. Inwestycje w nowoczesne technologie i rozbudowę zakładu produkcyjnego utrzymały firmę na pozycji lidera wiele lat.

Pandemia Covid-19 uderzyła w polską firmę

Reklama

Rok 2020 był punktem zwrotnym dla Marwitu. Uderzenie pandemii Covid-19, choć dotknęło wiele sektorów, dla tej firmy okazało się katastrofalne. Przerwy w dostawach, ograniczenia w handlu i nagłe załamanie popytu na świeże produkty wepchnęły przedsiębiorstwo w poważny kryzys. Produkcja stanęła, a długi rosły w zastraszającym tempie. I jeszcze w tym samym roku zadłużenie spółki sięgnęło 12 milionów złotych i mimo, że rozpoczętopostępowanie sanacyjne, nie udało się uratować przedsiębiorstwa. Sumując zobowiązania finansowe na kwotę 183 milionów złotych, Marwit ogłosił upadłość w 2021 roku.

Licytacja polskiego majątku

Po ogłoszeniu upadłości Marwitu, rozpoczął się proces likwidacji. Na sprzedaż poszły aktywa firmy, od maszyn po nieruchomości, które niegdyś stanowiły centrum jej operacji. W 2025 roku na rynek trafiły dwie najważniejsze nieruchomości w Złejwsi Wielkiej. Pierwsza z nich, o wartości 4,47 mln zł netto, i druga, znacznie droższa, wyceniona na 23,73 mln zł netto, czekały na nowych nabywców. Ostateczny termin składania ofert upłynął w lipcu 2025 roku.

4 września syndyk wystawił na sprzedaż kolejną nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 11,4577 ha za. 1.476.000,00 zł netto. Jak podaje portal "SE", w operacie szacunkowym z 2022 roku, działki te nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dodano, że kolejne ogłoszenie dotyczy sprzedaży prawa własności znaku towarowego "Ogrody Natury" za cenę nie niższą niż 69 000 zł netto oraz sprzedaży 100 proc. udziałów w Spółce Biogaz - Invest Sp. z o.o. wchodzących w skład masy upadłościowej Marwitu za cenę nie niższą niż 84 000 zł.

Oferty w obu przypadkach można składać do 8 października 2025 roku, do godziny 15:00.

Jak czytamy, zakład w Złejwsi Wielkiej był jednym z najnowocześniejszych w regionie. To tutaj rozwijano produkcję, wprowadzając do oferty nowe produkty.