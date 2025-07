Każda zmiana wskaźników GUS jest bacznie śledzona, bo przekłada się bezpośrednio na wysokość świadczeń, które otrzymujesz. Teraz, gdy poznaliśmy najnowsze liczby, możemy zacząć snuć pierwsze, bardzo konkretne prognozy dotyczące przyszłorocznej podwyżki.

Inflacja w drugim kwartale 2025. Oficjalne dane GUS

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2025 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2025 r. wyniósł 100,6. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6% w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

Ten wskaźnik to kluczowy element układanki, którą składamy każdego roku, by przewidzieć, o ile wzrosną emerytury i renty. Choć to tylko cząstkowe dane (za jeden kwartał), są one pierwszym, bardzo ważnym sygnałem dotyczącym kształtowania się inflacji w bieżącym roku.

Waloryzacja emerytur 2026. Co nam mówi nowy wskaźnik inflacji?

Waloryzacja emerytur i rent w Polsce odbywa się raz do roku, zawsze 1 marca. Jej wysokość jest ustalana na podstawie dwóch głównych czynników, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego (czyli w tym przypadku do roku 2025 dla waloryzacji marcowej 2026):

1. Inflacja: Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (lub wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, jeśli jest wyższy).

2. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia: Co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat GUS o inflacji w drugim kwartale 2025 r. jest więc jednym z elementów, które złożą się na średnioroczny wskaźnik inflacji za cały rok 2025. Im wyższa będzie ta średnioroczna inflacja, tym większa będzie bazowa część przyszłorocznej waloryzacji. Wynik na poziomie 0,6% w kwartał daje już pewien pogląd na dynamikę cen.

Ważne Dane z drugiego kwartału 2025 roku będą miały wpływ na waloryzację emerytur, która nastąpi 1 marca 2026 roku, a nie na tegoroczne świadczenia.

Waloryzacja w 2025 roku już się odbyła, a jej wskaźnik (105,5%) został ustalony na podstawie danych z 2024 roku.

Pierwsze prognozy i co dalej?

Gdy kolejne kwartały 2025 roku przyniosą nowe dane inflacyjne, a także poznamy wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za 2025 rok (te dane pojawią się na początku 2026 roku), będziemy w stanie z dużą precyzją obliczyć finalny wskaźnik waloryzacji emerytur 2026.

Co to oznacza dla Twoich finansów?

Dane o inflacji są jak barometr gospodarki, który bezpośrednio wpływa na siłę nabywczą Twoich pieniędzy. Niska inflacja w kwartale może sugerować stabilizację cen, co jest dobrą wiadomością, ponieważ wartość Twojej emerytury lub pensji nie jest tak szybko "zjadana" przez rosnące ceny. Jeśli jednak w kolejnych kwartałach inflacja przyspieszy, będzie to sygnał, że waloryzacja w 2026 roku stanie się jeszcze bardziej kluczowa dla utrzymania realnej wartości świadczeń.

Bądź na bieżąco z kolejnymi komunikatami GUS. To one, krok po kroku, odsłonią pełny obraz tego, o ile więcej pieniędzy możesz znaleźć w swoim portfelu w przyszłym roku.