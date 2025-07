100 złotych comiesięcznego dodatku na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną można otrzymać z PFRON. Wsparcie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które codziennie muszą korzystać z respiratorów lub koncentratorów tlenu. Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON

Dodatek na pokrycie rachunków za prąd można otrzymać z programu „Aktywny samorząd”, który realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) obszaru E (pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej). Dodatek wynosi przysługuje w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej przez osoby, które stale korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora.

Reklama

Dla kogo dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON?

Dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które codziennie muszą korzystać z respiratorów lub koncentratorów tlenu. Z takiej pomocy mogą skorzystać:

osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

dzieci poniżej 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

Reklama

korzystające z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczeń udzielanych przez:

ośrodek domowego leczenia tlenem,

ośrodek wentylacji domowej,

zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,

opiekę paliatywną, hospicjum lub długoterminową opiekę pielęgniarską,

lekarza specjalistę, który zalecił stosowanie urządzenia.

Wsparcie dotyczy osób korzystających z urządzeń zarówno wypożyczonych, jak i zakupionych ze środków własnych.

Ile wynosi dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON?

Dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON dla osób korzystających z koncentratorów tlenu lub respiratorów w warunkach domowych wynosi 100 zł miesięcznie. Wsparcie to jest przyznawane na określony czas - minimalnie na 3 miesiące, a maksymalnie na 6 miesięcy. W praktyce oznacza to, że beneficjent może otrzymać łącznie od 300 do 600 zł, w zależności od okresu, na jaki zostało przyznane dofinansowanie. Co istotne, obowiązuje tu zasada refundacji kosztów za energię elektryczną poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Osoby, które złożą wniosek do 30 lipca 2025 roku, mogą liczyć na dofinansowanie również za wcześniejsze miesiące, począwszy od stycznia 2025 roku. Natomiast wnioski złożone po tej dacie będą mogły obejmować zwrot kosztów od lutego 2025 roku.

Jak ubiega się o dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON?

Aby otrzymać dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” (Moduł I, Obszar E), należy złożyć odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Cała procedura odbywa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). O dodatek można ubiegać się do 31 grudnia 2025 roku. PFRON zastrzega, że w kolejnych latach będzie informować o terminach naboru wniosków poprzez swój serwis internetowy.

Wniosek o dodatek do energii elektrycznej można złożyć:

we własnym imieniu – jeśli jest się osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych,

w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej – jeśli jest się jej rodzicem lub opiekunem prawnym,

w imieniu i na rzecz osoby pełnoletniej, nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – jeśli jest się jej opiekunem prawnym,

w imieniu osoby, która udzieliła pełnomocnictwa – zarówno notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej.

Do wniosku należy dołączyć:

skan lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu (lub obu urządzeń), zgodne z udostępnionym wzorem, podpisane i opieczętowane przez:

- lekarza, lekarza specjalistę, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub z poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem,

- albo osobę upoważnioną przez tę placówkę medyczną, przy czym dokument musi być opieczętowany również przez świadczeniodawcę.

Ważne Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a dokładne instrukcje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej PFRON.

Kiedy i w jaki sposób wypłacane jest dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON?

Dofinansowanie do rachunków za prąd z PFRON, przyznawane w ramach programu „Aktywny samorząd” (Moduł I, Obszar E), wypłacane jest bezpośrednio na rachunek bankowy świadczeniobiorcy. Numer konta należy podać we wniosku o przyznanie dodatku, dlatego warto upewnić się, że dane są poprawne i aktualne. Wnioski rozpatruje samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, czyli Miejski lub Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie (MCPR lub PCPR). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku środki są przekazywane w formie przelewu bankowego. Wypłaty realizowane są zgodnie z harmonogramem danego samorządu, zwykle po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentów i przyznaniu decyzji o dofinansowaniu. Warto mieć na uwadze, że czas oczekiwania na przelew może się różnić w zależności od liczby złożonych wniosków oraz procedur obowiązujących w danym powiecie.