Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, ale mają możliwość przekwalifikowania się zawodowego w celu podjęcia innej pracy. Świadczenie wypłacane jest, aby beneficjent miał za co utrzymać się w trakcie zmiany kwalifikacji. Jego szanse na przekwalifikowanie opiniuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Dla kogo renta szkoleniowa?

O rentę szkoleniową może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

•utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że dana osoba nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy);

•istnieje możliwość przekwalifikowania się (orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego musi wydać lekarz orzecznik ZUS);

•musi być ubezpieczona w ZUS (w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku o rentę szkoleniową osoba musi mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy lub działalności pozarolniczej przez co najmniej 5 lat);

•nie pobiera innych świadczeń ZUS (beneficjent nie może pobierać renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń socjalnych).

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Wysokość renty szkoleniowej co roku w marcu ulega zmianie. Obecnie kwota świadczenia to 1335,72 zł. Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 proc. podstawy wymiaru. Jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.

Renta szkoleniowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać przedłużony (np. jeśli szkolenie wymaga więcej czasu), ale maksymalnie o kolejne 30 miesięcy (łącznie do 36 miesięcy).

Wniosek o rentę szkoleniową

Aby otrzymać to świadczenie najpierw należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ten należy uzupełnić jeszcze o szereg dokumentów:

•ERN (wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy);

•informację o okresach składkowych i nieskładkowych;

•dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej;

•dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie;

•zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna;

•wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu;

•karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

•protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku;

•decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Po rozpatrzeniu dokumentów i wydaniu orzeczenia ZUS wyda decyzję o przyznaniu (lub odmowie) renty szkoleniowej. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu dostarczenia kompletu dokumentów. W przypadku decyzji odmownej możesz odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni.

Trzeba pamiętać, że pobieranie renty szkoleniowej wyklucza możliwość jednoczesnego wykonywania pracy zarobkowej. Podjęcie zatrudnienia w tym okresie skutkuje wstrzymaniem wypłat świadczenia przez ZUS.