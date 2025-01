Od 1 stycznia 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci dodatku dopełniającego. Dodatek ten wynosi 2520 zł miesięcznie i będzie waloryzowany raz w roku.

Osoby, które na 1 stycznia 2025 roku mają przyznaną rentę socjalną oraz orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Nie muszą składać wniosku. Informację o przyznaniu dodatku ZUS przekaże tym osobom oraz udostępni na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Osoby, które na 1 stycznia 2025 roku mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinny złożyć wniosek o dodatek dopełniający. Wniosek EDD-SOC jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz we wszystkich placówkach ZUS.

Wysokość i waloryzacja dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający wynosi 2520 zł miesięcznie i będzie waloryzowany raz w roku. Od tej kwoty odliczane będą składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek podlega potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Wypłata dodatku dopełniającego

Dodatek będzie wypłacany razem z rentą socjalną. Pierwsze wypłaty zrealizowane zostaną w maju 2025 roku. Osobom, które otrzymają dodatek bez wniosku, wypłacone zostanie wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast osobom, które uzyskają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia 2025 roku, dodatek przyznany zostanie od miesiąca, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.

Zmiany w świadczeniu uzupełniającym

Jeśli osoba ma prawo do renty socjalnej i świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to od miesiąca, w którym ustalone zostanie prawo do dodatku dopełniającego, straci prawo do świadczenia uzupełniającego. Prawo do świadczenia uzupełniającego zależy od łącznej kwoty przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, np. renty socjalnej. Od 1 stycznia 2025 roku będzie to również dodatek dopełniający. Od 1 marca 2024 roku łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekraczać 2419,33 zł.

ZUS

Zmiany w wypłacie renty socjalnej pobieranej łącznie z rentą rodzinną

Jeśli osoba ma prawo jednocześnie do renty rodzinnej oraz renty socjalnej i otrzymuje oba te świadczenia, to ich łączna kwota nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2024 roku jest to 3561,92 zł. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekracza tę wartość, wysokość renty socjalnej zostanie obniżona w taki sposób, aby łączna suma obu świadczeń nie przekroczyła wspomnianego limitu.