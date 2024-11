Czym jest świadczenie 800 plus? Komu przysługuje?

Od początku 2024 r. 800 plus zastąpiło dotychczas wypłacane świadczenie 500 plus. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Mogą ubiegać się o nie:

matka lub ojciec dziecka;

opiekun faktyczny dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

opiekun prawny dziecka;

dyrektor domu pomocy społecznej.

Reklama

800 plus mniejsze o połowę. Kto otrzyma tylko 400 plus?

W niektórych przypadkach, kiedy oboje rodzice dziecka sprawują nad nim opiekę naprzemienną, świadczenie wychowawcze w ramach programu 800 plus podlega podziałowi na dwie części. ZUS podjął decyzję, że w takich sytuacjach świadczenie przeznaczone na jedno dziecko będzie wypłacane każdemu z rodziców w wysokości 50 proc. jego podstawowej wartości.

Problemy pojawiają się, gdy po rozwodzie oboje rodzice niezależnie ubiegają się o świadczenie na to samo dziecko. W takich sytuacjach ZUS zawiesza wypłatę świadczenia do momentu wyjaśnienia sprawy i ustalenia, który z rodziców ma prawo do otrzymywania pełnej kwoty.

Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS, tłumaczy, że często zdarzają się przypadki wielokrotnego składania wniosków dotyczących tego samego dziecka przez rodziców lub opiekunów. – W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka – tłumaczy.

Nowe zasady wypłat 800 plus. Rząd podjął decyzję

Od 1 września 2024 r. mieszkające w Polsce dzieci z Ukrainy zostały objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole, czyli rocznym przygotowaniem przedszkolnym w zerówce, obowiązkiem szkolnym w szkole podstawowej i obowiązkiem nauki w szkołach ponadpodstawowych. Rodziny z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie rodzinne 800 plus pod warunkiem, że ich dzieci uczęszczają do polskiej szkoły. To sprawiło, że w polskim szkolnictwie od początku roku szkolnego 2024/2025 przybyło kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich dzieci.