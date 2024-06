Wynika to z art. 17 ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Podstawa prawna dla podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego o 271 zł dla 2025 r.

Te przepisy przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku, która polega na zwiększeniu, co roku od dnia 1 stycznia, kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, jakim jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wnioski z tej ustawowej formuły? Dla celów ustalenia (podwyższenia) kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującej w 2025 r., znaczenie ma wyłącznie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca na dzień 1 stycznia 2024 r.

A ta wynosiła 4242 zł - do obliczeń wykorzystamy 4242 zł (pensja minimalna na 1 stycznia 2024 r.), a nie 4300 zł (pensja minimalna na 1 lipca 2024 r.)

Świadczenie pielęgnacyjne 3259 zł w 2025 r. Podwyżka. Jak to obliczyć?

Krok 1 Pensja minimalna z 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł brutto

Krok 2 Pensja minimalna na 1 stycznia 2025 r. - 4626 zł brutto

Krok 3 - O ile wzrosła pensja minimalna 4242? Wzrosła o + 9,05% = 4626 zł

Krok 4 - 2988 zł (świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.) +9,05%= 3258,4 zł.

Krok 5 - Zaokrąglamy 3258,4 zł w górę do 3259 zł

I mamy świadczenie pielęgnacyjne dla 2025 r.

WAŻNE! Nie bierzemy pod uwagę pensji minimalnej 4300 zł brutto z 1 lipca 2024 r. Wtedy potrzebne byłoby 7,6%, aby osiągnąć poziom pensji minimalnej zaproponowanej przez premiera na 2025 r.

Świadczenie pielęgnacyjne 9,05% i 3259 zł, a co z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Gorzej wygląda sytuacja beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego (tylko 251,84 zł!), którym grozi ….. brak podwyżki (sytuacja od 6 lat).

Dlaczego taka dysproporcja między świadczeniem pielęgnacyjnym (w 2024 r. podwyżka o 21%, a w 2025 r. o 9%) a zasiłkiem pielęgnacyjnym (0% podwyżki od 6 lat)? W pierwszym przypadku politycy muszą podnieść świadczenie pielęgnacyjne (nakaz prawa), w drugim mogą podnieść (przepisy nakazują im rozważyć podwyżkę raz na 3 lata). I niestety korzystają z tego.

Cytat z pisma rządu w tej sprawie:

"W świetle wyżej przytoczonego art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwot ww. świadczeń rodzinnych, podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej jednak obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Decyzje w zakresie ww. kwot, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., zostaną podjęte do 15 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, że w świetle wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym jak najbardziej także osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o nowe świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba niepełnosprawna mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie, np. na pokrycie wydatków związanych z opieką sprawowaną przez jej opiekuna."

W piśmie nie znajdziemy deklaracji o podwyżce zasiłku pielęgnacyjnego 251,84 zł. Z pisma wynika raczej sugestia, że osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjne powinny pomyśleć o świadczeniu wspierającym (tak to odebrali czytelnicy, o czym świadczą poniższe komentarze Czytelników):

Ostateczne decyzje rząd podejmie do 15 sierpnia 2024 r., a na dziś Internauci są niezadowoleni:

Oficjalnie kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. poznamy do 15 listopada 2024 r. - do tej daty podwyższona kwota podlega upublicznieniu w „Monitorze Polskim”.

