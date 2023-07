Gratuluję doskonałego wyniku w Rankingu. To wyraźne potwierdzenie Waszej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Jak w Bogdance definiujecie dziś pojęcie odpowiedzialnego biznesu?

Kasjan Wyligała: Dziękuję bardzo za gratulacje, oczywiście odbieram je w imieniu naszych pracowników, którzy każdego dnia ciężko pracują nad pozytywnym wpływem naszej firmy na otoczenie, w którym działamy. Jesteśmy jako firma bardzo świadomi tego wpływu i skali korzystania ze środowiska i na pewno unikamy haseł typu „zeroemisyjna” albo „ekologiczna” kopalnia węgla, ale bezsprzecznie kierunek naszej transformacji jest oparty na odnawialnych źródłach energii i dywersyfikacji przychodów, zatem wpisuje się w politykę klimatyczną. To prawda, że projekty i inwestycje prośrodowiskowe realizowane są u nas od lat, ale w naszej nowej Strategii na lata 2023–2030 są one umiejscowione na kluczowym miejscu. Naszą misją jest odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, bazujący na kompetencjach wydobywczych. Chcemy wkrótce stać się multisurowcowym, innowacyjnym koncernem napędzającym zieloną transformację i zabezpieczającym rozwój gospodarczy środkowo-wschodniej Polski. To dlatego społeczna, środowiskowa i ekonomiczna „Przyszłość Lubelszczyzny”, Bogdanka jako „Gwarant Zrównoważonej Energii”, inwestująca w OZE i recykling, oraz „Zielona Transformacja” stanowią podstawowe filary nowej Strategii.

Zanim przejdziemy do przyszłości firmy, porozmawiajmy o tym, za co Bogdanka została doceniona w tegorocznym Rankingu. Co z perspektywy zarządu, menadżerów stanowi korporacyjną podstawę działań odpowiedzialnego biznesu?

Uczciwość i transparentność działań. Uważam, że każda firma na swojej drodze do zrównoważonego rozwoju musi zacząć od stworzenia klarownych procedur i odpowiedniego środowiska wewnątrz organizacji do pożądanych zmian. Mówię tu o podniesieniu jakości zarządzania poprzez zdefiniowanie zasad obowiązujących każdego pracownika. Przykładowo, w Bogdance obowiązuje Kodeks Etyki, który w skrócie nakreśla zasady prowadzenia relacji – tych biznesowych, pracowniczych, z przedstawicielami innych firm. Kodeks uczy bezwzględnego poszanowania praw człowieka, równości praw oraz wolności, zasad i norm demokratycznych. Nad utrzymaniem porządku w tym zakresie czuwa powołany Pełnomocnik ds. Compliance. Jednym z przykładów regulacji Kodeksu są np. spisane wytyczne w zakresie przyjmowania upominków. Wprowadziliśmy także w spółce Kodeks Dostawców, czyli politykę odpowiedzialnych zamówień i zakupów, uwzględniającą wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju w procesie oceny i wyboru dostawców. Sprawnie działa też Komisja. ds. wniosków i zażaleń wniesionych przez klientów. Jako Bogdanka możemy się pochwalić naprawdę dobrymi relacjami z kontrahentami i sąsiadami. Zwłaszcza, że po sąsiedzku mamy Poleski Park Narodowy, z którym współpracujemy projektowo i szanujemy wzajemnie, postępując według ustalonych między nami porozumień.

O osiągniętych przez Spółkę rezultatach przeczytać możecie Państwo w publikowanym w trybie rocznym i dostępnym online raporcie ESG, zgodnym z międzynarodowymi standardami raportowania w tym zakresie. Posiadamy także procedury, w ramach których konsultujemy z interesariuszami nasze zamierzenia w zakresie ESG. Przykładem mogą być tu ostatnie spotkania z gminami w sprawie szkód górniczych, dystrybucji węgla czy dialog z uczelniami w sprawie uruchomienia programu stażowego dla studentów kierunków technicznych czy wspólnych projektów B+R.

Jednym z obszarów ankiet, na których bazuje Ranking Odpowiedzialnych Firm, jest zaangażowanie w podnoszenie wskaźników środowiskowych. Jakimi dokonaniami Bogdanka mogła się pochwalić w mijającym okresie?

Dzięki realizowanym projektom zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej i lepiej zarządzamy wykorzystaniem wody. Sporo działań podjęto w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzania odpadami. W ciągu ostatniego roku o ponad 5% zmniejszyliśmy odsetek odpadów zawróconych do obiegu materiałowego, pozytywnie oceniamy też wskaźnik efektywności materiałowej za 2022 rok. Osobiście jako sukces definiuję powrót do indeksu WIG-ESG na GPW, przyjęcie przez Radę nadzorczą zaproponowanej przez nas Strategii ESG oraz powołanie rady naukowej ds. ochrony środowiska przy LWB. To pierwsza taka niezależna rada przy kopalni, organ doradczy, opiniotwórczy dla mnie i kolegów z Zarządu. Najlepsi eksperci środowiskowi z różnych dziedzin pomagają nam podejmować decyzje biznesowe z pozytywnym skutkiem dla środowiska.

W zakresie polityki obniżenia śladu środowiskowego, realizowaliśmy liczne inwestycje w wymianę taboru kolejowego, ponieważ tym kanałem dystrybuujemy najwięcej węgla do odbiorców. Kontynuowaliśmy prace przy wykonaniu dołowej stacji uzdatniania wody. Ponadto w Spółce dużą sprawnością w 2022 roku wykazała się sekcja recyklingu, która kwalifikowała materiały (głównie stalowe elementy górnicze) do wtórnego wykorzystania lub przetworzenia.

W mijającym roku prowadziliśmy też ważne programy prośrodowiskowe, oparte na rewitalizacji, a nawet renaturyzacji środowiska. W ramach obszaru „Szacunek dla przyrody” realizowaliśmy działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu prowadzonych prac na bioróżnorodność oraz ochronę terenów zagrożonych wpływem eksploatacji, jak również utrzymania poziomu populacji fauny i flory na terenie torfowisk. Zaangażowaliśmy się w czynną ochronę zagrożonych gatunków ptaków i ich siedlisk, m.in. w ramach współpracy z Fundacją Dla Przyrody i Poleskim Parkiem Narodowym w ramach projektu Wędrówki lubelskich żurawi.

A jakie plany ESG na przyszłe lata wpisane są w nową strategię Bogdanki?

W ramach analizy różnych scenariuszy klimatycznych, Bogdanka wypracowała plan działań do 2030-2040 roku dotyczący adaptacji do zmian klimatu. Podstawę prac stanowić będą inwestycje w OZE – tworzenie energii z odnawialnych źródeł, w gospodarkę obiegu zamkniętego i w redukcję wytwarzania odpadów. Spółka ma konkretny plan dotyczący redukcji zanieczyszczeń (w tym do wody i powietrza) powstających w wyniku prowadzonej bezpośrednio działalności produkcyjnej. Planujemy odzysk ciepła z wód kopalnianych. Inwestycję w tym obszarze, o wartości 30 mln zł, zamierzamy uruchomić za ok. 3 lata. W celu zmniejszenia tworzenia nowych hałd, planujemy do 2028 roku zwiększyć komercjalizację odpadów węglowych (łupków) o 200 tys. ton, np. na potrzeby produkcji ceramiki budowlanej. Prowadzimy już projekty w tym zakresie. W ramach dywersyfikacji działalności zamierzamy zająć się także recyklingiem odpadów z fotowoltaiki oraz recyklingiem baterii elektrycznych, także pochodzących z samochodów. Chcemy, aby Bogdanka zajęła się też rozwijaniem kompetencji i możliwości w zakresie magazynowania energii. A za kilka tygodni oddamy do użycia naszą pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 3 MWp. Już dziś myślimy o jej potencjalnej rozbudowie do 30 MWp. Docelowo chcemy, by Bogdanka inwestując w OZE posiadała za kilka lat nawet 500 MW zielonej energii. Dzięki temu, będziemy mogli zaopatrywać w prąd 10% wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Utrzymując do 2040 roku 5 tysięcy miejsc pracy, chcemy być motorem gospodarczym i społecznym Lubelszczyzny, który co roku zajmować będzie czołowe miejsca w krajowych rankingach odpowiedzialnych firm.

Agata Kostarz, z-ca dyrektora ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, kierownik Działu ESG

