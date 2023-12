Trzem kobietom i trzem mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat w związku z podejrzeniem wyłudzeń pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 450 000 złotych. Śledztwo, obecnie uznawane za rozwijające się, prowadzą funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Krakowie.