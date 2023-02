Rozliczenie podatku za 2022 rok jest wyjątkowe, ponieważ w ubiegłym roku wprowadzono kilka ważnych zmian. Zobaczcie, co się zmieniło.

Niskie Podatki to dużo zmian na lepsze

W ubiegłym roku przeprowadzono kompleksową reformę podatkową. Oto jej główne punkty:

Obniżono z 17 proc. do 12 proc. niższą stawkę podatku PIT w skali podatkowej, dzięki czemu zmniejszono obciążenia podatkowe dla wszystkich podatników

Wprowadzono kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 złotych

Podwyższono wyższy próg dochodowy z 85 528 do 120 000 złotych, ponad który podatek wynosi 32%

Co ważne, podatnicy, składając zeznanie podatkowe za 2022 rok, mogą zastosować nową 12-procentową stawkę do rozliczenia za cały rok, choć została ona wprowadzona od lipca. Rozliczając swój PIT, podatnik nadal może rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Wysoka kwota wolna robi różnicę

Kwota wolna od podatku wynosząca aż 30 000 złotych powoduje, że podatku nie płacą m. in. emeryci ze świadczeniem do 2500 zł miesięcznie i osoby z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Osoba, której dochody mieszczą się w całości w kwocie wolnej od podatku, zyskuje około 2 tys. złotych w stosunku do roku 2021!

PIT rozliczymy przez Internet i w najbliższym urzędzie

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa Twój e-PIT. Wystarczy odwiedzić stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorcy, mogą się rozliczyć elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje.

Zeznanie podatkowe oczywiście możemy wypełnić również na piśmie. W przypadku, gdy zechcemy złożyć je bezpośrednio w urzędzie skarbowym, powinniśmy umówić się wcześniej na wizytę online lub telefonicznie. Zadbamy w ten sposób o bezpieczeństwo pozostałych podatników oraz większy komfort przy załatwianiu spraw.

Co ważne, nie musimy się już specjalnie fatygować do swojego urzędu skarbowego. W tym roku, podatnicy po raz pierwszy mogą złożyć swój PIT w każdym z 380 urzędów skarbowych w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wsparcie dla podatników zapewnia również Krajowa Informacja Skarbowa. Uruchomiła ona specjalną infolinię, na której eksperci udzielają wszelkich informacji niezbędnych do rozliczenia się z podatku dochodowego.

________________________________________________

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerami:

801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

+48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

_________________________________________________

Pytania do KIS można kierować również przez maile i za pośrednictwem czatu.

Wiele korzyści finansowych dla małżeństw i rodzin

Ponieważ w 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku, a 32 proc. podatek jest płacony dopiero od nadwyżki ponad 120 000 złotych, na rozliczeniu podatku zyskają także rodziny.

Po pierwsze wprowadzone zmiany ułatwiły opodatkowanie dochodów małżonków. W 2023 roku wspólnie rozliczyć mogą się osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie 2022 r. i pozostawały w nim do końca roku.

Po drugie, małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, czyli 60 000 złotych. Z kwoty wolnej o takiej samej wysokości skorzystają również osoby samotnie wychowujące dzieci.

Nowością jest PIT-0 dla dużych rodzin 4+. Skorzysta z niego ok. 110 tys. rodziców – podatników. Dzięki PIT-0 rodziny, które wychowują co najmniej 4 dzieci, zachowają w portfelach blisko 335 mln złotych rocznie.

Więcej podatku dla organizacji pożytku publicznego

W tym roku podatnicy mogą przekazać 1,5 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zamiast dotychczasowego 1 procenta. Odpowiedni wniosek zawarty jest m.in. w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez siebie organizacji uprawnionej do otrzymania 1,5 proc. podatku oraz kwotę, jaką chce się przekazać – oczywiście byle nie była większa niż 1,5 proc. podatku należnego za 2022 roku.

Nie przegapcie terminów

Z roku na rok coraz łatwiej rozliczyć się z podatku ze względu na nowoczesne i przyjazne, elektroniczne usługi Ministerstwa Finansów. Co się jednak nie zmienia to zasada nieprzekraczalnego terminu, w którym musimy złożyć zeznania podatkowe. Za 2022 r. rozliczamy się do 2 maja. To dużo czasu, ale nie warto zostawiać wypełniania deklaracji na ostatnią chwilę.