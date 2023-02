Czy takie oświadczenie jest nadal ważne, jeżeli za 2022 r. wynajmujący chce się rozliczyć według skali podatkowej, a nie ryczałtem? Spytaliśmy o to Ministerstwo Finansów , ale resort nie odpowiedział wprost na nasze pytanie.

Problem dotyczy zwłaszcza osób, które chciałyby odliczyć wydatki związane z prywatnym wynajmem . Przypomnijmy, że 2022 r. był ostatnim rokiem, kiedy można to było jeszcze zrobić. Wielu podatników w ostatniej chwili remontowało więc lub doposażało wynajmowane lokale.

Wyjątek uczyniono tylko dla ubiegłego roku. Był to ostatni rok, kiedy można było jeszcze wybrać ryczałt lub skalę podatkową (art. 71 ust. 1 Polskiego Ładu).

Co więcej, ci, którzy wybrali ryczałt, mogą to teraz zmienić i rozliczyć się za 2022 r. według skali podatkowej. Dzięki temu odliczą jeszcze - jako koszt - poniesione wydatki. Trzeba tylko w tym celu złożyć zeznanie PIT-36 zamiast PIT-28 (przepisy nie przewidują innej formy zawiadomienia).

Jeżeli zadeklarowano, że wskazany małżonek będzie od całości przychodów z najmu płacił ryczałt, a teraz ten sam małżonek chciałby rozliczyć się za 2022 r. według skali PIT, to pojawi się problem. Takich deklaracji nie da się bowiem teraz zmienić, nie ma takiej możliwości.

Nie pozwala na to- ani na skorygowanie złożonych wcześniej oświadczeń, ani na złożenie nowych. Ponad rok temu uchylono w niej przepisy, które uprawniały do tego małżonków (ust. 3–6 i 8 w art. 8).

Nadal więc w urzędach skarbowych leżą pisma, w których część małżonków wskazała jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany. W rezultacie podatek zapłacony za 2022 r. według skali PIT będzie przeczył temu, co zadeklarowano.

Skutki tego mogą dać o sobie znać po latach, w trakcie kontroli podatkowej . Powstaje bowiem ryzyko, że za kilka lat któryś z urzędników uzna, iż skoro rozliczenie za 2022 r. według skali PIT przeczy temu, co napisano w oświadczeniu, to taka deklaracja straciła ważność.

Jeżeli faktycznie miałoby to nastąpić, skutek byłby taki, że za 2022 r. oboje małżonkowie musieliby rozliczyć się z fiskusem z dochodów z najmu za 2022 r. – każdy z nich z połowy dochodów. Jeśli drugi (niewymieniony w oświadczeniu) nie zrobiłby tego, popadłby w zaległość podatkową .

Taki przepis nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa w odwrotnej sytuacji – gdy podatnik chciałby za 2022 r. rozliczyć się według skali podatkowej. Musiałby to być przepis, z którego jasno by wynikało, że złożone wcześniej oświadczenia zachowują aktualność nawet po zmianie formy opodatkowania – z ryczałtu na zasady ogólne PIT (czyli w odniesieniu do rozliczeń za 2022 r.).