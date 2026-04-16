Ile wynosi emerytura wojskowa w Polsce? Oto konkretne kwoty

Kiedy żołnierz może przejść na emeryturę?

W przypadku wojska kluczowe znaczenie ma moment rozpoczęcia służby. Obowiązują bowiem dwa różne systemy:

- osoby, które rozpoczęły służbę przed 31 grudnia 2012 r., mogą przejść na emeryturę już po 15 latach,

- żołnierze przyjęci po 1 stycznia 2013 r. muszą przepracować co najmniej 25 lat, a w części przypadków spełnić także warunek wieku (np. 55 lat).

To jedna z największych zmian wprowadzonych w ostatnich latach. Miała ona na celu zbliżenie systemu wojskowego do dłuższej aktywności zawodowej obserwowanej w innych sektorach.

Jak liczona jest emerytura wojskowa?

Mechanizm naliczania świadczenia różni się od tego znanego z ZUS i opiera się na tzw. podstawie wymiaru, czyli najczęściej ostatnim uposażeniu żołnierza.

W praktyce wygląda to tak:

Dla "starego" systemu jest to:

40 proc. podstawy po 15 latach służby,

+2,6 proc. za każdy kolejny rok.

Dla "nowego" systemu:

60 proc. podstawy po 25 latach,

+3 proc. za każdy kolejny rok.

W obu przypadkach obowiązuje limit – maksymalnie 75 proc. podstawy wymiaru.

Ile wynoszą świadczenia? Konkretne kwoty

Choć przepisy są ważne, to dla większości osób kluczowe są realne pieniądze. Dane pokazują wyraźnie, że emerytury wojskowe należą do wyższych w Polsce. To średnio ok. 6,4 tys. zł brutto w 2025 roku. Wysokość świadczenia zależy jednak od stopnia wojskowego:

- oficerowie starsi otrzymują ponad 8,2 tys. zł,

- oficerowie młodsi – ok. 5,5 tys. zł,

- podoficerowie – ok. 4,2 tys. zł,

- szeregowi – ponad 3,6 tys. zł.

Różnice są więc znaczące i pokazują, jak duże znaczenie ma przebieg kariery wojskowej.

Nie tylko staż. Co jeszcze wpływa na wysokość emerytury?

Same lata służby to nie wszystko. Na końcową kwotę wpływają także:

- stopień wojskowy i zajmowane stanowiska,

- wysokość ostatniego wynagrodzenia,

- dodatki i specyfika pełnionej służby (np. warunki szczególne).

To sprawia, że system jest bardziej "indywidualny" niż powszechny model emerytalny.

Kto wypłaca świadczenia?

W przeciwieństwie do większości emerytów w Polsce, żołnierze nie otrzymują pieniędzy z ZUS. Za obsługę systemu odpowiadają wojskowe biura emerytalne działające w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej. Skala systemu jest duża – pod koniec 2024 roku wypłacano ponad 111 tys. świadczeń.

Emerytura także z powodu zdrowia

Prawo do świadczenia może pojawić się nie tylko po osiągnięciu odpowiedniego stażu. Emeryturę wojskową można otrzymać także w przypadku:

- całkowitej niezdolności do służby,

- trwałych problemów zdrowotnych uniemożliwiających dalszą pracę.

To ważny element systemu, który uwzględnia ryzyko związane z charakterem służby wojskowej.

Co z rodziną po śmierci żołnierza?

Przepisy przewidują również zabezpieczenie dla bliskich. W przypadku śmierci żołnierza:

- członkowie rodziny mogą otrzymać świadczenie,

- warunkiem jest m.in. to, że zmarły był ich żywicielem.

To rozwiązanie ma zapewnić stabilność finansową rodzinom osób, które pełniły służbę.

Dlaczego system wojskowy się wyróżnia?

System emerytalny dla żołnierzy różni się od cywilnego nie bez powodu. Służba wojskowa wiąże się z większym ryzykiem zawodowym, ograniczeniami w życiu prywatnym, a także koniecznością utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej. Z tego też powodu państwo oferuje inne zasady przechodzenia na emeryturę oraz wyższe świadczenia niż w powszechnym systemie.