Podniesienie drugiego progu podatkowego. Prezydent Nawrocki: Popieram

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 09:52
Dobra inicjatywa, którą popieram – podkreślił prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do projektu ustawy klubu Polski 2050 podnoszącego drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Prezydent zauważył, że takie rozwiązanie przewiduje też jego projekt ustawy, który trafił "do sejmowej zamrażarki".

"Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy »PIT Zero. Rodzina na plus«, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki” – napisał w czwartek prezydent Nawrocki na platformie X.

Projekt klubu Polski 2050

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc. Przygotowany przez posłów Polski2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił we wtorek do Sejmu zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc.

Według informacji klubu Polski 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

Podniesienie drugiego progu podatkowego

Według Polski 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto "karaniem" za większy wysiłek zawodowy.

Prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu ub.r. Jak informowała wówczas KPRP, proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą m.in. zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz właśnie podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

W połowie marca br. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dwa prezydenckie projekty, w tym ten nowelizujący ustawę o podatku PIT, zostały skierowane do pierwszego czytania. Dodał, że "żaden projekt nie jest w zamrażarce”.

Powiązane
Wyciekł lista członków stowarzyszenia Morawieckiego. Zaskakujące nazwiska
Wyciekła lista członków stowarzyszenia Morawieckiego. Zaskakujące nazwiska
Posel Konfederacji Konrad Berkowicz trzyma flage w barwach Izraela ze swastyka
Poseł Berkowicz pokazał w Sejmie flagę Izraela ze swastyką. Kancelaria Sejmu zawiadomi prokuraturę
Konrad Berkowicz
Incydent z flagą Izraela w Sejmie. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego
oprac. Agnieszka Maj
oprac. Agnieszka Maj


Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Serial oceniony na 100 proc.
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
European Commission presents digital age verification app
UE szykuje dużą zmianę. Von der Leyen: Nie ma już wymówek
