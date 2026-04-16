Czy konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na finanse Polaków? Nowe dane zaskakują

Stres finansowy Polaków maleje?

Jak wynika z raportu, w I kwartale br. 38 proc. Polaków deklarowało brak stresu lub niskie napięcie dotyczące sytuacji materialnej. Poczucie wysokiego napięcia zadeklarował co czwarty badany (25 proc.). Zdaniem autorów raportu dane te wskazują, że Polacy nie odczuwają stresu finansowego, który byłby związany z bieżącą sytuacją geopolityczną, czyli konfliktem na linii USA-Iran.

„W naszym cyklicznym badaniu widzimy, że stres dotyka systematycznie tych samych grup. Wyraźnie silniej odczuwają go kobiety, Zetki i Millenialsi oraz osoby niepracujące. W Polsce ma on zresztą charakter raczej chroniczny, a nie kryzysowy. Utrzymuje się na umiarkowanym poziomie i nie eskaluje wraz z bieżącymi wydarzeniami” – ocenił, cytowany w informacji prasowej, szef Finax w Polsce Przemysław Barankiewicz.

Daleko od progu poczucia komfortu w kwestiach finansów

Z raportu wynika odczyt Financial Wellness Index dla polskiego społeczeństwa w I kwartale 2026 r. wyniósł 47 punktów na 100 możliwych i nie różnił się od wyniku za ostatni kwartał 2025 r. Zdaniem autorów, Polacy pozostają daleko od progu poczucia komfortu w kwestiach finansów, który określono na 60 pkt.

Poziom stresu finansowego w grupach wiekowych

Najwyższy poziom stresu finansowego w I kw. br. zaobserwowano w grupie wiekowej 35-44 lata (32 proc. badanych). Na drugim miejscu znalazły się osoby w wieku 18-24 lata (27 proc.). Najmniej finansami stresowali się natomiast emeryci i renciści (19 proc.).

W pierwszym kwartale 2026 r. Polacy najczęściej oceniali swoją sytuację finansową jako przeciętną (44 proc.), a 29 proc. postrzegało ją negatywnie, a 27 proc. - pozytywnie. Jednocześnie 41 proc. badanych nie odczuło poprawy swojej sytuacji w ostatnich trzech miesiącach. Z kolei 23 proc. zadeklarowało, że ich sytuacja wyraźnie się poprawiła w ciągu kwartału.

Niższy poziom poczucia finansowego komfortu u kobiet

Z raportu wynika, że kobiety częściej znajdują się w grupach o niższym poczuciu finansowego komfortu i odczuwają wyższy poziom stresu. W I kwa. br. 22 proc. Polek oceniło swoją sytuację finansową pozytywnie, w porównaniu do 35 proc. Polaków.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy poprawiła się także sytuacja ekonomiczna 39 proc. gospodarstw domowych o przeciętnych oraz wysokich miesięcznych dochodach netto (dochody powyżej 15 tys. zł miesięcznie).

Ponad 1/3 Polaków regularne oszczędza

Regularne odkładanie pieniędzy w I kw. br. zadeklarowało 34 proc. Polaków. Dominującą postawą pozostawało oszczędzanie umiarkowane i nieregularne (40 proc. wskazań). Osoby w wieku 18–24 lata rzadziej kwartał do kwartału odkładały pieniądze (regularność w br. zadeklarowało 15 proc.), podczas gdy w grupie 55+ zaobserwowano w tym roku wzrost regularnego oszczędzania (42 proc. wskazań).

Badanie zostało zrealizowane dla Finax przez Maison & Partners pod koniec marca 2026 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1078 osób dorosłych.