14. emerytura 2026, 2027. Ile dostaniesz "na rękę" i kiedy wpłyną pieniądze?

W 2026 roku pełna kwota tzw. czternastki to 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, seniorzy otrzymają "na rękę" około 1630–1650 zł. Warto pamiętać, że kwota ta podlega standardowym zasadom opodatkowania, a z wypłaty nie będą potrącane żadne inne obciążenia, takie jak zajęcia komornicze. Świadczenie to nie wlicza się również do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki czy dodatki, np. 500 plus dla osób niesamodzielnych.

14. emerytura. Kto otrzyma pełną kwotę?

ZUS wypłaci 14. emeryturę w pełnej wysokości osobom, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Jeśli Twoje świadczenie główne jest wyższe, zastosowanie ma mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia limitu.

Pamiętaj jednak o progu wykluczenia: jeśli po wyliczeniu według tej zasady świadczenie okazałoby się niższe niż 50 zł, ZUS nie wypłaci czternastki wcale. Dodatkowo, osobom pobierającym emeryturę powyżej 4728,91 zł brutto, dodatek nie przysługuje.

14. emerytura bez wniosku

Najważniejszą informacją dla seniorów jest brak konieczności składania jakichkolwiek wniosków. ZUS oraz KRUS wypłacą środki automatycznie z urzędu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania pieniędzy jest posiadanie prawa do świadczenia długoterminowego (emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego itp.) na dzień 31 sierpnia 2026 r.

Kiedy pieniądze trafią na konta?

Rada Ministrów wyznaczyła wrzesień jako miesiąc wypłaty czternastych emerytur. Pieniądze trafią do seniorów zgodnie z ich standardowym harmonogramem płatności (1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).

Waloryzacja świadczeń

W marcu 2026 roku wszystkie emerytury i renty przeszły automatyczną waloryzację o wskaźnik 5,3 proc. Miało to bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń głównych, od których zależy przyznanie oraz wysokość dodatkowych wypłat. Status swojej wypłaty możesz w każdej chwili sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualne konto na platformie PUE ZUS. Jeśli masz wątpliwości co do swojej sytuacji, skorzystaj z oficjalnych kalkulatorów dostępnych w serwisach informacyjnych lub skontaktuj się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytura 2027. Prognoza

Prognozowana maksymalna kwota 14. emerytury w 2027 roku wyniesie około 2 047,34 zł brutto. Oznacza to, że po odliczeniu podatków i składki zdrowotnej, na rękę seniorzy otrzymają kwotę w granicach 1 650–1 690 zł.