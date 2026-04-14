Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego

Najważniejsza zmiana polega na odejściu od opodatkowania sprzętu. W nowym systemie urzędników nie interesuje, czy masz w domu stary kineskop, czy nowoczesny rzutnik. Opłata audiowizualna zostanie przypisana bezpośrednio do osoby podatnika. Urząd Skarbowy pobierze pieniądze automatycznie. Według zapowiedzi zapłacimy od 8 do 9 zł miesięcznie. Kwota ta będzie co roku waloryzowana, więc z czasem może nieznacznie wzrosnąć.

Opłata audiowizualna 2027. Kto nie zapłaci?

Mimo powszechności nowej daniny, rząd przygotował system ulg dla najbardziej potrzebujących. Z opłaty audiowizualnej zostaną zwolnieni:

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

Uczniowie i studenci do 26. roku życia.

Osoby o niskich dochodach (poniżej płacy minimalnej).

Osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotni.

W 2026 roku wzrosną progi dochodowe dla emerytów chcących uniknąć starego abonamentu. Limit wzrośnie z 4090,86 zł do 4451,78 zł brutto.

Abonament RTV w 2026 roku. Ile wynosi?

Zanim wejdzie nowy system, czeka nas jeszcze rok z tradycyjnym abonamentem. W 2026 roku stawki będą wyższe niż dotychczas:

Radio: 9,50 zł miesięcznie (wzrost z 8,70 zł).

miesięcznie (wzrost z 8,70 zł). Telewizor (lub zestaw): 30,50 zł miesięcznie (wzrost z 27,30 zł).

Rocznie posiadanie telewizora będzie kosztować gospodarstwo domowe 366 zł. Opłatę należy wnosić z góry do 25. dnia każdego miesiąca.

Stare długi nie znikną automatycznie

Jeśli liczysz, że nowa ustawa wyzeruje Twoje zaległości, możesz się rozczarować. Poczta Polska zachowuje prawo do ścigania dłużników aż do 31 grudnia 2028 roku. Dopiero po tej dacie stare długi ulegną przedawnieniu.

Od 1 stycznia 2026 roku płacimy już zaktualizowaną opłatę reprograficzną. Obejmuje ona smartfony, laptopy i tablety. Wynosi ona od 1 proc. do 4 proc.wartości urządzenia. Chociaż formalnie płacą ją producenci, eksperci nie mają złudzeń: koszt ten został już przerzucony na klientów, co podniosło ceny elektroniki w sklepach.

Harmonogram zmian