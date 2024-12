W ostatnich miesiącach cena bitcoina osiągnęła historyczne szczyty, przekraczając nawet 100 tysięcy dolarów. Eksperci prognozują, że ten trend wzrostowy może się utrzymać, a wartość najpopularniejszej kryptowaluty do końca pierwszego kwartału 2025 roku może osiągnąć nawet 120 tysięcy dolarów.

Choć bitcoin nie jest jeszcze powszechnie akceptowany jako środek płatniczy, coraz częściej postrzegany jest jako alternatywna forma inwestycji,podobna do złota. Jego ograniczona podaż sprawia, że jest uważany za środek ochrony wartości w czasach niepewności ekonomicznej.

Rosnące zainteresowanie kryptowalutami w Polsce. Paradoks zakazu

Jak wskazuje "Gazeta Wyborcza" brakuje dokładnych danych na temat skali inwestycji Polaków w kryptowaluty. Zarówno Narodowy Bank Polski, jak i Komisja Nadzoru Finansowego nie prowadzą statystyk w tym zakresie. Powodem jest zarówno brak odpowiednich uprawnień, jak i wysoki stopień decentralizacji rynku kryptowalut, utrudniający zbieranie wiarygodnych informacji.

Szacowania na podstawie badań

Aby oszacować skalę tego zjawiska, wykorzystuje się dane pochodzące z badań ankietowych oraz analizy ruchu na giełdach kryptowalut. Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Accenture, co trzeci inwestor polskich domów maklerskich ma w swoim portfelu jakieś kryptowaluty. Z kolei badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wykazało, że 22 proc. respondentów posiada kryptowaluty, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 6 proc. w 2018 roku.

Źródło: GAZETA WYBORCZA, PAP