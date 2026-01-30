Wynagrodzenie sięgające nawet 13 tys. zł brutto miesięcznie, umowa o pracę i zapewnione zakwaterowanie sprawiają, że oferta szybko przyciąga uwagę osób z branży technicznej. Kluczowe są praktyczne umiejętności, a nie formalne wykształcenie.

Doświadczenie zamiast papierów. Liczy się praktyka

Pracodawca poszukuje monterów wentylacji i klimatyzacji z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Wykształcenie kierunkowe nie jest wymagane — decyduje realna umiejętność samodzielnej pracy przy instalacjach.

Oferta została przygotowana z myślą o osobach, które od lat działają w zawodzie i chcą wykorzystać swoje kompetencje na zagranicznym rynku. Proces rekrutacji prowadzony jest w języku polskim, co znacznie ułatwia aplikowanie.

Jasne warunki pracy i jeden system zmian

Zatrudnienie przewidziano w pełnym wymiarze czasu pracy — 40 godzin tygodniowo, wyłącznie na jednej zmianie. Taki system pozwala zachować regularny rytm dnia i jest często wskazywany przez pracowników jako jeden z największych atutów pracy za granicą.

Zakres obowiązków obejmuje montaż oraz konserwację instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizowanych na terenie Niemiec. Umowa o pracę podpisywana jest bezpośrednio z pracodawcą, początkowo na okres próbny, z możliwością rozpoczęcia pracy od zaraz.

Wynagrodzenie nawet 13 tys. zł brutto miesięcznie

Miesięczna pensja wynosi od 12 do 13 tys. zł brutto. Obowiązuje stała stawka, bez systemu akordowego, co daje przewidywalność dochodów — szczególnie istotną przy pracy poza granicami kraju. Przy tego typu zatrudnieniu poziom wynagrodzenia często stanowi realną alternatywę dla pracy w Polsce, zwłaszcza w zawodach technicznych, gdzie doświadczeni fachowcy są stale poszukiwani.

Mieszkanie i transport po stronie pracodawcy

Jednym z największych atutów oferty jest zapewnione zakwaterowanie. Pracownik nie ponosi kosztów noclegu ani codziennych dojazdów — transport na miejsce pracy organizowany jest firmowymi środkami. Wyżywienie oraz koszty powrotów do Polski nie są finansowane.

Bez agencji i ukrytych warunków

Zatrudnienie odbywa się bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej. Kandydaci przesyłają CV bezpośrednio do pracodawcy, a kontakt możliwy jest telefonicznie, mailowo lub osobiście. Oferta pracy dostępna jest pod niniejszym adresem.