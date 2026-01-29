To, że część pracowników otrzyma w lutym nawet 1000 zł dodatkowo do pensji wynika z przepisów Kodeksu pracy i obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Praca w nocy wiąże się bowiem z obowiązkowym dodatkiem do pensji. W lutym 2026 roku może on sięgnąć nawet około 1000 zł brutto, a pracodawca nie ma prawa go pominąć ani obniżyć.

Zgodnie z art. 151(8) §1 Kodeksu pracy, każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

"Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów." Oznacza to, że wysokość dodatku nie zależy od dobrej woli pracodawcy, lecz od ustawowych przepisów.

Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto. To właśnie ta kwota jest podstawą do obliczania dodatku nocnego. Ponieważ liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach jest różna, zmienia się również stawka dodatku za jedną godzinę pracy w nocy.

W 2026 roku wynosi ona:

styczeń – 6,01 zł,

luty – 6,01 zł,

marzec – 5,46 zł,

kwiecień – 5,72 zł,

maj – 6,01 zł,

czerwiec – 5,72 zł,

lipiec – 5,22 zł,

sierpień – 6,01 zł,

wrzesień – 5,46 zł,

październik – 5,46 zł,

listopad – 6,01 zł,

grudzień – 6,01 zł.

Luty szczególnie korzystny dla nocnych zmian

W lutym stawka dodatku ponownie wynosi 6,01 zł za każdą godzinę pracy w nocy. Przy pełnym etacie nocnym oznacza to realny, odczuwalny wzrost wypłaty. Osoby, które pracują wyłącznie w porze nocnej, mogą w tym miesiącu otrzymać nawet około 1000 zł dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego. To pieniądze, które muszą zostać wypłacone razem z pensją — bez wniosku pracownika i bez dodatkowych formalności.

Pracodawca nie może odmówić wypłaty

Dodatek nocny jest świadczeniem obligatoryjnym. Nie można go:

- zastąpić premią,

- "wliczyć" w podstawowe wynagrodzenie,

- pominąć z powodu trudnej sytuacji firmy.

Jeśli pracownik wykonuje pracę w porze nocnej, dodatek musi znaleźć się na pasku wypłaty.

Nie każdy może pracować w nocy

Choć praca nocna bywa lepiej płatna, przepisy jasno określają grupy osób, których nie wolno do niej kierować. Zakaz obejmuje m.in.:

- kobiety w ciąży — art. 178 Kodeksu pracy,

- pracowników młodocianych (poniżej 18 lat) — art. 203 Kodeksu pracy,

- osoby opiekujące się dzieckiem do 8. roku życia — art. 178 Kodeksu pracy,

- osoby z niepełnosprawnością — zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę.

W tych przypadkach praca nocna może być wykonywana wyłącznie wyjątkowo lub wcale.

Warto sprawdzić pasek wynagrodzeń

Eksperci przypominają, że dodatek nocny bywa jednym z najczęściej pomijanych składników pensji. Pracownicy często nie weryfikują, czy został on prawidłowo naliczony — zwłaszcza gdy zmiany nocne przeplatają się z dziennymi.

W lutym 2026 roku stawka jest jedną z najwyższych w całym roku, dlatego warto dokładnie sprawdzić wypłatę. W grę wchodzą setki złotych, które zgodnie z prawem należą się pracownikowi bez żadnych wyjątków.