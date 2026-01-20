Trwa intensywna rekrutacja. Brakuje setek pracowników

Jak informuje serwis pulshr.pl, Straż Ochrony Kolei prowadzi nabór na terenie całej Polski. Obecnie formacja zatrudnia 2860 funkcjonariuszy, jednak plany zakładają zwiększenie tej liczby do 3074 osób. Rekrutacja obejmuje nie tylko służbę liniową. Poszukiwani są również pracownicy cywilni i wysoko wykwalifikowani specjaliści, m.in.:

- specjaliści ds. BHP,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- diagnostyczni eksperci ds. automatyki,

- koordynatorzy BIM,

- kadra kierownicza i analityczna.

Ile można zarobić w Straży Ochrony Kolei?

Wynagrodzenia w SOK są zróżnicowane i w dużej mierze zależą od stanowiska, doświadczenia oraz dodatków służbowych.

"Pensje w SOK zaczynają się od 5 tys. do 6,5 tys. zł brutto dla nowych pracowników, ale średnia płaca brutto z uwzględnieniem dodatków wynosi 7996,46 zł" – komentuje starszy inspektor Monika Komaszewska. "Te różnice wynikają z dodatkowych świadczeń przyznawanych funkcjonariuszom SOK" – wyjaśniła. Dodatki obejmują m.in. staż służby, pracę w nocy, dyżury, wysługę lat oraz specjalistyczne uprawnienia.

Konkretne stawki. Tu zarobki są naprawdę wysokie

W aktualnych ogłoszeniach pojawiają się następujące widełki płacowe:

- inspektor nadzoru inwestorskiego (specjalizacja instalacyjna) – od 8 tys. do 10 tys. zł brutto,

- inspektor ds. BHP – od 7,5 tys. do 9 tys. zł brutto,

- inspektor diagnosty ds. automatyki (woj. śląskie) – od 8,5 tys. do 10 tys. zł brutto,

- koordynator BIM w centrali spółki – od 11 tys. do 15,5 tys. zł brutto,

- naczelnik wydziału analiz technicznych – od 17 tys. do nawet 20 tys. zł brutto.

To jedne z najwyższych stawek w strukturach kolejowych i administracji publicznej.

Czym zajmuje się Straż Ochrony Kolei?

Straż Ochrony Kolei odpowiada za bezpieczeństwo na kolei w całym kraju. Formacja działa na podstawie odrębnych przepisów i — mimo że podlega PKP Polskim Liniom Kolejowym oraz jest nadzorowana przez Ministerstwo Infrastruktury — posiada uprawnienia zbliżone do innych służb mundurowych.

Funkcjonariusze dbają o porządek:

- na dworcach,

- na liniach kolejowych,

- w pociągach pasażerskich i towarowych.

Łącznie chronią ponad 18 tys. kilometrów torów kolejowych oraz bezpieczeństwo w około 500 pociągach.

Kto może zostać funkcjonariuszem SOK?

Kandydat na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei musi spełnić określone wymagania formalne. Niezbędne są m.in.:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- co najmniej wykształcenie średnie,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- nieposzlakowana opinia,

- brak karalności za przestępstwa umyślne,

- zdolność fizyczna i psychiczna do służby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.),

- wiek: minimum 21 lat.