Globalny wzrost PKB

"Prognozuje się, że globalny wzrost PKB utrzyma się na stabilnym poziomie 3,3 proc. w 2026 r. i 3,2 proc. w 2027 r., czyli wskazania zbliżonego do szacowanego wyniku na poziomie 3,3 proc. w 2025 r. Prognoza zakłada niewielką korektę w górę na 2026 r. i brak zmian na 2027 r. w porównaniu z prognozą zawartą w październikowym raporcie WEO. Ta stabilna sytuacja wynika z równoważenia się rozbieżnych sił. Przeciwności wynikające ze zmian w polityce handlowej są równoważone przez sprzyjające czynniki wynikające z rosnących inwestycji w technologie, w tym sztuczną inteligencję, w większym stopniu w Ameryce Płn. i Azji niż w innych regionach, a także ze wsparcia fiskalnego i monetarnego, a także ogólnie sprzyjających warunków finansowych oraz zdolności adaptacyjnych sektora prywatnego" – napisano w raporcie MFW.

Inflacja

"Oczekuje się, że globalna inflacja bazowa spadnie do 3,8 proc. w 2026 r., a następnie do 3,4 proc. w 2027 r. z szacowanych 4,1 proc. w 2025 r. Prognozy inflacji pozostają zasadniczo niezmienione w stosunku do październikowej edycji WEO i przewidują, że inflacja powróci do celu w Stanach Zjednoczonych bardziej stopniowo niż w innych dużych gospodarkach" – dodano.

Ryzyka dla światowej gospodarki

Według MFW, nadal istnieją znaczące ryzyka dla perspektyw światowej gospodarki w nadchodzącym czasie.

"Ponowna ocena oczekiwań dotyczących wzrostu produktywności w kontekście sztucznej inteligencji może doprowadzić do spadku inwestycji i wywołać gwałtowną korektę na rynku finansowym, rozprzestrzeniając się od firm powiązanych z AI na inne segmenty rynku i uszczuplając dochody gospodarstw domowych. Napięcia handlowe mogą się nasilić, przedłużając niepewność i wywierając większy wpływ na aktywność gospodarczą. Mogą wybuchnąć napięcia polityczne w poszczególnych krajach lub napięcia geopolityczne, wprowadzając nowe poziomy niepewności i zakłócając globalną gospodarkę przez wpływ na rynki finansowe, łańcuchy dostaw i ceny surowców. Wyższe deficyty budżetowe i wysoki dług publiczny mogą wywierać presję na długoterminowe stopy proc., a tym samym na szersze warunki finansowe" – napisano w raporcie.

"Z drugiej strony, inwestycje w sztuczną inteligencję mogą dodatkowo pobudzić aktywność gospodarczą i ostatecznie przekształcić się w zrównoważony wzrost PKB, jeśli szybsze wdrożenie sztucznej inteligencji przełoży się na znaczny wzrost produktywności i wzrost dynamiki biznesowej. Aktywność może być również wspierana przez trwałe złagodzenie napięć handlowych. Polityka wspierająca stabilność i trwale poprawiająca średnioterminowe perspektywy wzrostu wymaga skupienia się na przywróceniu buforów fiskalnych, zachowaniu stabilności cen i finansów, zmniejszeniu niepewności oraz bezzwłocznym wdrożeniu reform strukturalnych” - dodano w projekcji. (PAP Biznes)