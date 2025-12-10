Kto może liczyć na zwolnienie z opłat na śmieci lub zniżki? Wiele osób, które mogą z nich skorzystać w rzeczywistości nie zdaje sobie z tego sprawy.

Opłaty za śmieci różnią się w zależności od gminy

W Polsce obowiązek płacenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości. Nie ma ogólnokrajowego systemu ulg – o wszystkim decydują gminy. To oznacza, że wysokość dopłat, wymagane kryteria i zasady przyznawania zniżek mogą różnić się nawet w sąsiednich miejscowościach.

Przykład? W Warszawie działa program "Warszawska Pomoc Osłonowa" - wspierający osoby samotne z dochodem poniżej określonego progu. Podobne rozwiązania funkcjonują też w innych miastach, lecz na nieco innych zasadach.

Kto może nie płacić za śmieci lub otrzymać zniżkę?

Ulgi nie są przyznawane automatycznie. Niezbędne jest złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających sytuację. Najczęściej zwolnienia lub obniżki przysługują:

Osobom z niskimi dochodami

Gminy często opierają się na progach z ustawy o pomocy społecznej. To jedna z najpopularniejszych form wsparcia.

Osobom z niepełnosprawnościami

Szczególnie tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub przewlekle chorym. Wysokie koszty leczenia są podstawą do przyznania ulgi.

Rodzinom wielodzietnym

Posiadanie Karty Dużej Rodziny może dawać prawo do nawet kilkudziesięcioprocentowych obniżek. Przykładowo – w Katowicach to 20 proc. zniżki na opłatę śmieciową.

Właścicielom domów, którzy kompostują bioodpady

To ulga obowiązkowa – każda gmina musi ją zapewnić. Wystarczy posiadać przydomowy kompostownik i zadeklarować jego użycie w dokumentach. To nie tylko oszczędność, ale też realna korzyść dla środowiska.

Całkowite zwolnienie z opłat za śmieci. Nie tylko dla seniorów

W pewnych sytuacjach można całkowicie uniknąć opłaty. Warunek jest prosty: w nieruchomości nikt nie mieszka i nie produkuje odpadów. Dotyczy to nie tylko seniorów przebywających w sanatorium czy domu opieki, lecz każdego, kto wyjeżdża na dłużej – np. za granicę, na leczenie czy do pracy sezonowej.

W całości zwolnieni z opłat mogą być m.in. seniorzy, którzy mieszkają samotnie i pobierają niskie świadczenia emerytalne. Całkowite zwolnienie z opłaty za śmieci możliwe jest m.in. w sytuacji, gdy emeryt na stałe lub przez dłuższy czas (np. ponad miesiąc) przebywa poza domem - w sanatorium, domu opieki czy u rodziny. By skorzystać z tego zwolnienia należy m.in. złożyć formalną deklarację informującą o braku osób zamieszkujących daną nieruchomość, określić dokładny okres, w którym lokal będzie pusty i przedstawić dowody potwierdzające ten stan rzeczy (np. bilet lotniczy).