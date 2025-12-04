Biedronka stawia na rekordowe świadczenia

W roku 2025 Biedronka świętuje 30-lecie w Polsce. Z tej okazji firma przeznaczyła rekordową pulę świadczeń świątecznych dla pracowników i ich rodzin - blisko 120 milionów złotych.

Biedronka podzieliła tę kwotę na dwie główne części:

Paczki świąteczne i imprezy firmowe : 65 milionów złotych.

: 65 milionów złotych. E-kody: 55 milionów złotych.

Pracownicy Biedronki otrzymają łącznie 171 600 paczek. Firma przygotowała:

88 500 paczek dla samych pracowników .

. 83 100 paczek dla ich dzieci (dopasowane do czterech grup wiekowych).

Paczki dla dorosłych zawierały praktyczne prezenty, takie jak frytkownica beztłuszczowa Tefal, książka kucharska oraz zestaw słodyczy. Dzieci dostają zabawki, klocki czy przenośne projektory, zależnie od wieku.

Dodatkowo, pracownicy dostaną e-kody o wartości od 610 do 670 złotych. Można je wykorzystać na zakupy w sklepach Biedronki, Biedronka Home oraz drogeriach Hebe.

Biedronka także przyznaje każdemu zespołowi specjalny budżet na zorganizowanie spotkania świąteczno-noworocznego. Pracownicy sami decydują, jak wykorzystają te środki do końca lutego. Tak kompleksowy system świadczeń plasuje Biedronkę w czołówce najhojniejszych pracodawców przed Świętami.

Aldi stawia na premie

Aldi, choć sieć jest mniejsza, dynamicznie zwiększa wsparcie. W tym roku firma przeznaczy na benefity świąteczne około 5 milionów złotych. To wzrost o prawie 40 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Aldi postawiło na bardzo konkretne dodatki pieniężne:

Premia operacyjna : Każdy pracownik operacyjny otrzyma 1000 złotych brutto . Łączy ona premię z nagrodą za brak absencji.

: Każdy pracownik operacyjny otrzyma . Łączy ona premię z nagrodą za brak absencji. Karty przedpłacone: Pracownicy dostaną 350 złotych na kartach przedpłaconych na świąteczne zakupy.

Ponadto, sieć wypłaci pracownikom premię w wysokości 650 złotych już w Nowym Roku. Stanowi ona dodatkową nagrodę za dyspozycyjność i brak nieobecności w intensywnym okresie świątecznym.

Lidl stawia na e-kupony: 1200 złotych na zakupy

Lidl Polska koncentruje się na szerokim pakiecie benefitów pozapłacowych. Choć firma nie podaje łącznej kwoty przeznaczonej na pakiety świąteczne, wcześniej przeznaczyła blisko 200 milionów złotych na podwyżki wynagrodzeń i tworzenie nowych miejsc pracy. Kluczowym elementem świątecznego wsparcia jest promocja związana z aplikacją Lidl Plus, skierowana do pracowników i współpracowników.

Otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 1200 złotych na zakupy w sklepach sieci. Promocja obejmuje również współpracowników i osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów.

Paczki dla najmłodszych

Lidl nie zapomina także o dzieciach pracowników - przygotowuje ponad 22 tysiące paczek świątecznych dla dzieci do 13. roku życia.

Ponadto, pakiet benefitów Lidla obejmuje:

Prywatną opiekę medyczną.

Ubezpieczenia grupowe i turystyczne.

Pakiety sportowe.

Bezpłatny dostęp do programu wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników.

