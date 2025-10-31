Wzrost inflacji rosnących cen paliw

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w październiku.Oczekujemy, że inflacja CPI w październiku minimalnie wzrośnie do 3 proc. w ujęciu rocznym z 2,9 proc. w sierpniu i wrześniu. Niewielki wzrost inflacji będzie naszym zdaniem przede wszystkim wynikiem wzrostu cen paliw w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy przed rokiem spadły one o 2,2 proc. m/m. Uważamy, że ceny żywności i napojów w ujęciu miesięcznym wzrosły tylko nieznacznie – wbrew wzorcowi sezonowemu, sugerującemu podwyżki o ok. 0,5 proc. m/m - powiedział ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.

Oczekiwany wzrost cen w ujęciu miesięcznym

Dodał, że źródłem niepewności pozostają ceny nośników energii. Przyznał, że „bilans czynników ryzyka przechyla się w kierunku silniejszych podwyżek”. Oczekujemy kolejnego wzrostu cen w ujęciu miesięcznym. W ostatnich miesiącach, w związku z odmrożeniem cen ciepła od lipca i wchodzeniem w życie nowych taryf, przyspieszało tempo wzrostu cen ciepłej wody i ogrzewania - powiedział ekonomista PKO BP.

RPP obniży stopy procentowe?

Przyznał jednak, że całkiem prawdopodobny jest scenariusz, w którym inflacja utrzyma się na poziomie 2,9 proc. Na taki wynik wskazuje część naszych modeli. Niższy od przedstawionych po poprzednim posiedzeniu RPP prognoz NBP odczyt inflacyjny mógłby z kolei zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że Rada obniży stopy procentowe na najbliższym, listopadowym posiedzeniu. W naszej ocenie nawet przy lekkim wzroście inflacji nie można wykluczyć obniżki o 25pb. - powiedział Kamil Pastor. Ekspert dodał, że również inflacja bazowa może utrzymać się na poziomie 3,2 proc. w ujęciu rocznym. To również byłby już trzeci miesiąc stabilizacji inflacji bazowej.