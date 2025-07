"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. (wskaźnik cen 103,1) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. (wskaźnik cen 100,3)" – czytamy w komunikacie.

Na podwyższony wskaźnik inflacji wpływ miały głównie drożejące produkty żywnościowe oraz nośniki energii. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały aż o 4,9 proc. rok do roku. Energia była o 2,4 proc. droższa niż przed rokiem.

Ciekawie wygląda sytuacja na rynku paliw. Choć w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 6,8%, to w porównaniu do czerwca 2025 r. zanotowano wzrost aż o 3,5 proc.. To może sygnalizować zmianę trendu, szczególnie w okresie letnich wyjazdów.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności spadły o 0,6 proc., ale wzrost cen energii o 1,1 proc. oraz wspomniany skok na stacjach benzynowych przełożyły się na wyższy ogólny poziom inflacji.

Lipiec przyniósł więc nieoczekiwane przyspieszenie dynamiki cen – wyraźnie wyższe niż przewidywał rynek. W kolejnych miesiącach uwaga analityków skupi się na tym, czy to jednorazowe odbicie, czy początek nowego trendu wzrostowego.

