"Ośmiogodzinny dzień pracy obowiązuje już od 107 lat. Czas pójść naprzód. Coraz więcej pracowników to osoby starsze. Coraz więcej kobiet chce łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. Krótszy czas pracy będzie dla nich dużym wsparciem" - powiedziała we wrześniu ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę firm, które zakwalifikowały się do programu "Skrócony czas pracy – to się dzieje". Spośród blisko 2 tys. zgłoszeń wybrano jedynie 90 pracodawców, czyli mniej niż 5 proc. wszystkich chętnych.

"Nie ma jednego słusznego modelu skracania czasu pracy. Rozwiązania muszą być szyte na miarę i dostosowane do konkretnych branż. Wszelkie zmiany będą rozłożone w czasie i stopniowe. Projekt pilotażowy będzie mieć charakter oddolny – to sami przedsiębiorcy i pracownicy wypracują i przetestują rozwiązania dopasowane do swoich firm. To przedsiębiorcy i pracownicy wydeptują ścieżki, my je później utwardzamy" - mówiła szefowa resortu.

Krótszy tydzień pracy – kto weźmie udział w pilotażu?

W programie znalazły się zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i jednostki samorządowe. W sumie projekty obejmą ponad 5 tysięcy pracowników, a średnia wartość przyznanego dofinansowania to ok. pół miliona złotych.

Po podpisaniu umów firmy będą miały czas do końca 2025 roku, by przygotować się do zmian. Główna faza pilotażu ruszy 1 stycznia 2026 r. i potrwa 12 miesięcy. W tym czasie uczestnicy przetestują różne modele skracania tygodnia pracy — bez obniżania pensji.

Ministerstwo zapowiada, że przez cały rok trwania programu będzie zbierać i analizować dane od firm i pracowników, a po jego zakończeniu powstanie raport końcowy, który zdecyduje o ewentualnym wdrożeniu reformy w całym kraju.

Kto znalazł się na liście? Oto wybrane firmy i instytucje

Do pilotażu trafiły zarówno spółki komunalne, jak i organizacje społeczne czy samorządy. Oto niektóre z nich:

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Babimost

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Urząd Miasta Ustka

Gmina Miasto Sieradz

Gmina Nidzica

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”

Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej

Centrum Zdrowia Konior-Maciąg Sp. j.

Gmina Miasta Radomia

To tylko część uczestników programu. Pełna lista została opublikowana przez resort pracy i podzielona według sekcji PKD.

Ile wynosi wsparcie dla firm?

Każdy pracodawca realizujący pilotaż może liczyć na dofinansowanie nawet do 1 mln zł, ale nie więcej niż 20 tys. zł na jednego pracownika. Środki mają pomóc w organizacji nowego harmonogramu pracy i dostosowaniu procesów w firmach.

Co dalej ze skróceniem czasu pracy w Polsce?

Jeśli pilotaż okaże się sukcesem, Polska może dołączyć do krajów testujących 4-dniowy tydzień pracy, takich jak Belgia, Islandia czy Hiszpania. Wstępne badania z tych państw pokazują, że produktywność nie spada, a satysfakcja pracowników rośnie. Resort zapowiada, że wyniki programu posłużą jako podstawa do dyskusji o zmianach w Kodeksie pracy.